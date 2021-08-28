شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط لإطلاق أول محطة أوتوماتيكية روسية إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر مطلع في قطاع الصناعات الفضائية - الصاروخية، لمراسل "نوفوستي"، إنه يخطط لإرسال أول محطة أوتوماتيكية روسية "لونا-25" إلى القمر في نهاية مايو عام 2022، وأضاف المصدر: "تم تحديد موعد الانطلاق في مايو، حيث سيكون هناك يومان أو ثلاثة أيام للإطلاق والتوجه إلى الفضاء، وسيكون ذلك في الثلث الأخير من شهر مايو".

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، فمن جانبه قال مصدر آخر، إن من بين المواعيد المحتملة لإطلاق المحطة، يمكن ذكر يوم 25 مايو، وأشار إلى أن "لونا -25" ستصبح أول محطة يتم إطلاقها إلى القمر في تاريخ روسيا الحديثة.

وتتمثل المهمة الرئيسية خلال رحلة "لونا -25"، في تنفيذ التكنولوجيات الأساسية في عملية الهبوط الناعم في المنطقة القطبية من القمر وإجراء دراسات الاتصال من منطقة معينة من القطب الجنوبي للقمر.

ويخطط لإطلاق المحطة من قاعدة "فوستوشني" الفضائية الروسية، بواسطة الصاروخ الحامل Soyuz-2.1b مع قسم الدفع " فريغات".

من المفترض أن تقوم المحطة بهبوط هادئ بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وتقع منطقة الهبوط الأساسية بالتحديد شمال فوهة بوغسلافسكي، وتقع منطقة الهبوط الاحتياطية جنوب غرب فوهة مانزيني.

في وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، عن تأجيل إطلاق المحطة المذكورة من أكتوبر 2021 إلى مايو 2022 بسبب الحاجة إلى فحوصات إضافية للمعدات الموجودة على متن المحطة.