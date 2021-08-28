شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تعاملت "تيك توك" و"فيس بوك" و"ريديت" حول المعلومات المضللة عن عقار "الإيفرمكتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعامل تيك توك و Reddit وفيس بوك مع موجات من المحتوى حول الإيفرمكتين، وهو دواء مضاد للطفيليات اكتسب قوة جذب بين مضادات التطعيمات كعلاج لـ COVID-19 وزادت مبيعات الإيفرمكتين المخصص للخيول، فضلاً عن المكالمات إلى مراكز مكافحة السموم، بما يكفى لدرجة أن إدارة الغذاء والدواء أصدرت تحديثًا للمستهلك يشرح سبب عدم تناوله لعلاج COVID-19 أو الوقاية منه حسبما نقل موقع the verege.

على TikTok عثرت رولينج ستون على مقاطع فيديو ، بعضها حصل على أكثر من مليون مشاهدة، تروج للإيفرمكتين كعلاج لـ COVID-19 تحت علامات مثل "ivermectin4covid" وivermectinworks" منذ ذلك الحين، أزال TikTok مقاطع الفيديو لانتهاك إرشادات المجتمع وحظر العلامات، ويقول متحدث باسم TikTok إن الشبكة ستستمر فى إزالة مقاطع الفيديو وعلامات التصنيف ذات الصلة، ولا تزال علامة "ivermectin" قيد التشغيل، على الرغم من أن العديد من مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا فى العلامة هى لأخصائيى الرعاية الصحية الذين يفضحون المعلومات الخاطئة.

فى Reddit هذا الأسبوع دعا المشرفون فى عدة مئات من المنتديات الفرعية على المنصة إلى اتخاذ إجراءات ضد المعلومات الخاطئة حولCOVID-19، بما فى ذلك حظر subreddits التى تنشر معلومات طبية مضللة.

شارك ستيف هوفمان، الرئيس التنفيذى لشركة Reddit ، على الأمر قائلاً: "منصة ريديت مكان للنقاش المفتوح والأصيل. وهذا يشمل المحادثات التى تشكك فى الإجماع الشعبى أو لا تتفق معه". يمضى المنشور ليقول إن Reddit سيتخذ إجراءات عندما يروج الأشخاص للاحتيال أو يشجعون على الأذى، بالإضافة إلى عزل بعض المنتديات الفرعية حتى لا تظهر فى عمليات البحث ولا يمكن الوصول إليها دون تسجيل الدخول.

انتقد المشرفون مشاركة هوفمان، قائلين إن المنتديات الفرعية التى تروج لاستخدام الإيفرمكتين تشجع على الضرر ولكن سُمح لها بالبقاء. ووفقًا لمتحدث رسمى ، يقوم Reddit حاليًا بمراجعة r / ivermectin والمجتمعات ذات الصلة على الموقع.

قام الأشخاص فى مجموعات فيس بوك أيضًا بمشاركة معلومات خاطئة ونشر منشورات برعاية تروج والإعلان عن الإيفرمكتين لعلاجCOVID-19 أو الوقاية منه. وتم انتقاد موقع فيس بوك على نطاق واسع بسبب كمية المعلومات الخاطئة عن COVID-19 التى يتم تداولها على الموقع.

وفقًا لمتحدث رسمى يزيل فيس بوك المحتوى "الذى يحاول شراء أو بيع أو التبرع أو طلب عقار Ivermectin ، وأضاف: "نحن نفرض أيضًا تطبيقًا ضد أى حساب أو مجموعة تنتهك سياسات اللقاح ومرض COVID-19، بما فى ذلك الادعاءات بأن Ivermectin هو علاج مضمون أو وقاية مضمونة، ولا نسمح بالإعلانات التى تروج للإيفرمكتين كعلاج لـ COVID-19 .

لقد كافحت TikTok و Reddit و Facebook والمواقع الاجتماعية الأخرى طوال الوباء لحساب الانتشار السريع للمعلومات الطبية الخاطئة. قامت المنصات بتحديث سياساتها، وإضافة روابط لسلطات مثل CDC ، وإزالة ملايين المنشورات، ولكن مع استمرار الوباء وتطور المعلومات المضللة، تظل الحلول الحقيقية - التباعد الاجتماعى والتخفى واللقاحات كما هى بحسب التقرير.