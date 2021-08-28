شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تحاول جمع عينات المريخ مرة أخرى.. اعرف تفاصيل الخطة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتبت ناسا في بيان، أنه عن طريق كشط الصخرة، سيسمح للباحثين برؤية الداخل لمعرفة ما إذا كان الأمر مناسب لأخذ عينة، وإذا قرر الفريق أن الصخرة جيدة، فستبدأ عملية أخذ العينات الأسبوع المقبل.
وتعلو التلال طبقة من الصخور التي قد تكون مقاومة للرياح، والتي يمكن أن تكون علامة جيدة على أن صخرة المريخ ستصمد أثناء الحفر.
وقالت فيفيان صن، عالمة بعثة ناسا في مختبر الدفع النفاث، في البيان: "من المحتمل أن تكون هناك صخور أقدم في منطقة أمامنا، لذا فإن وجود هذه العينة الأصغر سنًا يمكن أن يساعدنا في إعادة بناء الجدول الزمني الكامل للفوهة''.
وكانت حفرة Jezero ممتلئة بالمياه في يوم من الأيام، وتتجه وكالة ناسا في العربة الجوالة حول المنطقة للبحث عن علامات متحجرة للحياة القديمة.