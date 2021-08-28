شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تحاول جمع عينات المريخ مرة أخرى.. اعرف تفاصيل الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا في محاولتها لجمع عينات صخرية من المريخ في وقت سابق من هذا الشهر، ولكنها أصبحت جاهزة لجولة أخرى، حيث قالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن العربة الجوالة ستقوم بكشط صخرة يطلق عليها اسم "روشيل" بأداة مثبتة على ذراعها الآلية لجمع العينة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتبت ناسا في بيان، أنه عن طريق كشط الصخرة، سيسمح للباحثين برؤية الداخل لمعرفة ما إذا كان الأمر مناسب لأخذ عينة، وإذا قرر الفريق أن الصخرة جيدة، فستبدأ عملية أخذ العينات الأسبوع المقبل.

ستوضع العينات في إحدى أنابيب المركبات الجوالة التي تحمل 43 أنبوبًا من التيتانيوم، ومنذ أن حاولت المثابرة في التقاط أول عينة صخرية لها في 6 أغسطس، قادت 1493 قدمًا إلى سلسلة من التلال المعروفة باسم Citadelle، وهي بقعة صخرية تطل علىJezero Crater.

وتعلو التلال طبقة من الصخور التي قد تكون مقاومة للرياح، والتي يمكن أن تكون علامة جيدة على أن صخرة المريخ ستصمد أثناء الحفر.

وقالت فيفيان صن، عالمة بعثة ناسا في مختبر الدفع النفاث، في البيان: "من المحتمل أن تكون هناك صخور أقدم في منطقة أمامنا، لذا فإن وجود هذه العينة الأصغر سنًا يمكن أن يساعدنا في إعادة بناء الجدول الزمني الكامل للفوهة''.

وكانت حفرة Jezero ممتلئة بالمياه في يوم من الأيام، وتتجه وكالة ناسا في العربة الجوالة حول المنطقة للبحث عن علامات متحجرة للحياة القديمة.