تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات الكاميرة لسلسلة Xiaomi 12 وXiaomi CC11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في سلسلة Xiaomi 12 وأيضاً سلسلة Xiaomi CC11.

تستعد شاومي لعقد مؤتمرها القادم في 15 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 11T، واليوم تأتي تسريبات لتقدم تفاصيل عن مزيد من إصدارات شاومي القادمة Xiaomi 12 و Xiaomi CC11.

ولقد أوضح موقع Xiaomiui أن سلسلة Xiaomi 12 تتضمن ثلاثة من الإصدارات، والتي تظهر في التسريبات برموز Zeus وCupid وأيضاً Psyche، بنماذج رقم L1، وL2 وأيضاً L3A.

ومن المقرر أن تقدم شاومي الإصدارات الثلاثة من سلسلة Xiaomi 12 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يدعم اثنان من الإصدارات رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus التي تعرف الآن برمز SM8450.

كما يأتي الإصدار الثالث من السلسلة برقاقة معالج SM8250 أو التي تعرف برقاقة Snapdragon 865، وفي السطور التالية نستعرض مواصفات الكاميرة في الإصدارات القادمة.

مواصفات الكاميرة في سلسلة Xiaomi 12

هاتف Zeus أو Xiaomi 12 Ultra

مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل

مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات Periscope يدعم التكبير البصري 10 مرات.

هاتف Cupid أو Xiaomi 12

مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع

مستشعر Macro.

هاتف Psyche

مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع

مستشعر Macro مع ميزة OIS.

تفاصيل مواصفات الكاميرة في سلسلة Xiaomi CC11

أشارت التسريبات التي نشرت في موقع Xiaomiui إلى رصد اثنان من هواتف السلسلة برموز Pissaro و Pissaropro، حيث يضم الهاتفين رقاقة معالج MediaTek، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في إطار الهاتف.

هاتف Pissaro

مستشعر HM3 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع

مستشعر Macro

هاتف Pissaropro

مستشعر HM3 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل

مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع

مستشعر Macro.

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