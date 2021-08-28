تكنولوجيا: يعني إيه تطبيق Cydia على أيفون وما أهميته؟

القاهرة - سامية سيد - يعد Cydia بمثابة متجر تطبيقات، الذى يتيح للمستخدمين تثبيت تطبيقات غير موجودة في متجر آب ستور على هواتف أيفون، لكن في نفس الوقت لا يمكن تثبيته على نظام iOS بدون كسر حماية النظام "الجيلبريك" كما هو الحال بالنسبة لمتاجر التطبيقات الأخرى.

سبب الإقبال على تطبيق Cydia

على الرغم من وجود العديد من تطبيقات متاجر التطبيقات، إلا أن المسخدمين يفضلون Cydia، حيث إن أبل لديها سياسات متجر صارمة جدًا ولذلك فإنه تمنع الكثير من التطبيقات من التواجد في المتجر، ولذا فإن هذه التطبيقات تكون متواجدة في المتاجر البديلة وأشهرها Cydia.

هل تطبيق Cydia آمن؟

رغم فائدته للمستخدمين، لكن متجر Cydia يضم تطبيقات ضارة، حيث إن المطورين لديهم مطلق الحرية في إضافة التطبيقات إلى هذا المتجر، وفي حين أنه يمكن أن توجد هناك تطبيقات ضارة في متجر آب ستور أيضًا إلا أن هذا الأمر نادر الحدوث نظرًا لأن أبل لديها سياسات صارمة للموافقة على التطبيقات.