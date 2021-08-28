شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب آبل تصلح سماعة آيفون 12 مجانًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركةآبل عن برنامج خدمة لإصلاح أجهزة الاستقبال على iPhone 12 and 12 Pros بحسب (9to5Mac)، مشيرة إلى أن الهواتف غير Mini أو Max التى تم تصنيعها بين أكتوبر 2020 وأبريل 2021 قد تواجه مشكلة حيث لا يخرج صوت من سماعة الأذن عند إجراء المكالمات أو استقبالها ، وأنها ستصلح المشكلة مجانًا كجزء من برنامج جديد إذ أن المشكلة ناتجة عن فشل فى مكون وحدة الاستقبال وفقا لما نقله موقع the verege.

وتشير صفحة آبل إلى أن "نسبة صغيرة جدًا" من الأجهزة قد تتأثر فى حين أنه قد يكون من الصعب معرفة ما تعنيه Apple بـ "نسبة مئوية صغيرة"، لكن لا يبدو أن مشكلة سماعة الأذن منتشرة على نطاق واسع - البحث عن تقارير الفشل لم تظهر أجهزة الاستقبال على Reddit أو Twitter سوى عدد قليل من الشكاوى.

يأتى ذلك فى حين أن جميع أجهزة iPhone 12s لا تزال خاضعة لضمان Apple لمدة عام واحد، فإن برنامج الخدمة يغطى الأجهزة لمدة عامين بعد الشراء، مما يمنح سماعة الأذن الخاصة بك تغطية لمدة عام إضافي.

تقول Apple أيضًا إنه "سيتم فحص الهواتف قبل أى خدمة" للتأكد من أنها مؤهلة للبرنامج. يعنى هذا على الأرجح أنك لن تحصل على إصلاح مجانى إذا كنت قد كسرت جهاز استقبال هاتفك.