تكنولوجيا: Infinix تستعد للإعلان عن هاتف Infinix Hot 11S الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Infinix اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Hot 11S في حدث يعقد في شهر سبتمبر المقبل.

كانت شركة Infinix قد قدمت هاتف Hot 10S خلال شهر أبريل، ومن جديد تستعد الشركة لكشف النقاب عن إصدار جديد من السلسلة في منتصف الشهر المقبل في السوق الهندي.

ولقد أكدت الشركة على أن إصدارها القادم Hot 11S يضم رقاقة معالج Helio G88، كما ينطلق الهاتف في السوق الهندي باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يتميز النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، على أن يأتي النموذج الرئيسي بسعر 135 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بسعر 150 دولار.

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