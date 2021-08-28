شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من تويتر تتيح لمستخدمي أيفون تحقيق أرباح مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ موقع "تويتر" للتغريدات أخيرًا في طرح ميزة تسمح للمبدعين بفرض رسوم على المغردين من أجل الوصول إلى دردشاتهم الصوتية الحية، حيث تحمل الميزة الجديدة اسم "Ticketed Spaces"، وتتلخص فكرتها في طرح أصحاب الدردشات الصوتية تذاكر بمقابل مادي من أجل سماح محتواها.

وبدأت "تويتر" في قبول الطلبات للاشترك بـ"Ticketed Spaces" في شهر يونيو، لكنها لم تبدأ فعليًا في مراجعة الطلبات سوى الأسبوع الحالي، وقال "تويتر" في بيان له إن الإصدار الأول من "Ticketed Spaces" سيكون حصريا على هواتف "آيفون" فقط، وسيقتصر على "بعض" المضيفين الذين تقدموا في السابق.

ويمكن لأولئك الذين اشتركوا في "Ticketed Spaces" أن يجنوا مبلغا لا بأس به من المال، على افتراض أنه يمكنهم العثور على جمهور كبير بما يكفي على استعداد للدفع، فيما أشار "تويتر" إلى أن المضيفين يمكنهم الاحتفاظ بما يصل إلى 97 بالمئة من أرباحهم الأولى البالغة 50 ألف دولار، وما يصل إلى 80 بالمئة على أي شيء يزيد عن 50 ألف دولار، كما أنه يمكن للمضيفين تحديد أسعارهم الخاصة بالدخول في دردشاتهم الصوتية، واختيار عدد التذاكر التي يحبون إتاحتها للجمهور المستمع.

وتعد ميزة "Ticketed Spaces" مجرد واحدة من العديد من ميزات تحقيق الدخل التي يعمل عليها "تويتر"، وهي تسعى أن تحول نظامها الأساسي لكي يصبح أكثر ملاءمة لمنشئي المحتوى.