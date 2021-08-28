شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح لأصحاب أجهزة الكمبيوتر القديمة تثبيت ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت في وقت سابق أن تحديث نظام التشغيل Windows 11 سيتم طرحه على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تفي بمتطلبات أجهزة معينة، والآن في ارتياح كبير لأولئك الذين يمتلكون أجهزة كمبيوتر قديمة، وأعلنت مايكروسوفت أنها ستسمح لك بتثبيت Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر القديمة أيضًا.

وبحسب التقرير، فإذ كان لديك جهاز كمبيوتر قديم ، فلن تكون مؤهلاً للترقية تلقائيًا من Windows 10 إلى Windows 11 عن طريق الضغط على زر التحديث، ولكن سيُسمح لك بتنزيل ملف ISO لنظام التشغيل Windows 11 وتثبيت Windows 11 يدويًا على جهاز الكمبيوتر القديم.

وعلى الرغم من أن الأفراد قد لا يجدون تثبيت ملفات Windows 11 ISO بسبب الكثير من العمل الشاق ، فإن هذا سيساعد بشكل كبير الشركات التي لا تزال عالقة في الأجهزة القديمة، ويمكن للشركات تجربة Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر القديمة والنظر إليه على أنه ترتيب مؤقت قبل أن يحصلوا على أموال لشراء أنظمة جديدة مع Windows 1، وككلمة تحذير ، لا يوجد ضمان لكيفية أداء Windows 11 على أجهزة الكمبيوتر القديمة.

يذكر أنه في يونيو الماضي ، أعلنت مايكروسوفت عن الحد الأدنى من متطلبات النظام لدعم Windows 11، وتشمل هذه المتطلبات المعالج: معالج ثنائي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز و 64 بت ؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت ؛ التخزين: 64 جيجابايت ؛ العرض: شاشة 9 بوصة بدقة 1366 × 768 بكسل على الأقل ؛ دعم UEFI ؛ التمهيد الآمن ودعم TPM 2.0 ؛ رسومات متوافقة مع DirectX 12 أو WWDM 2.x

ويدعم Windows 11 الآن معالجات 64 بت فقط ولن يكون هناك إصدار 32 بت. لكن التطبيقات والبرامج ذات 32 بت ستستمر في العمل بشكل جيد. شيء مهم آخر هو أن Windows 11 يتطلب الآن حجم شاشة 9 بوصات على الأقل، على عكس Windows 7 مقاس 7 بوصات.