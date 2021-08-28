بعد طول انتظار.. أمازون تدخل مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - تدخل شركة أمازون في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا، حيث تتعاون عملاقة التجارة الإلكترونية مع شركة Affirm لجلب أول خيار للدفع بالتقسيط على الإطلاق عبر موقع التجارة الإلكترونية الشهير.

وقالت الشركتان في بيان إن خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا يكون متاحًا لبعض عملاء أمازون في الولايات المتحدة مع طرح أوسع في الأشهر المقبلة.

وتتيح الشراكة لعملاء أمازون تقسيم المشتريات التي تبلغ قيمتها 50 دولار أو أكثر إلى أقساط شهرية أصغر. ولن يتم تحصيل أي رسوم متأخرة أو خفية من المستهلكين.

وتعد الشراكة أحدث علامة على ازدهار مساحة الإقراض حيث يتجه المستهلكون الشباب نحو خطوط الائتمان البديلة هذه.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، دخلت شركة سكوير المجال عبر صفقة بقيمة 29 مليار دولار لشراء التكنولوجيا المالية الأسترالية Afterpay.

ويوجد ما يسمى بقروض التقسيط منذ عقود، وكانت تستخدم تاريخياً في عمليات الشراء الكبيرة مثل الأثاث.

ويتنافس لاعبو الدفع عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا المالية لإطلاق نسختهم الخاصة من منتجات الدفع لاحقًا للعناصر عبر الإنترنت.

وتعد Affirm إحدى أفضل خيارات الدفع بالتقسيط المعروفة. وتعمل مع أكثر من 12000 تاجر، بما في ذلك وول مارت.

أمازون تدخل مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا

تقدم باي بال وماستركارد وأمريكان اكسبريس وسيتي بنك و Klarna و Fiserv و J.P. Morgan Chase منتجات قروض مماثلة.

وأفادت وكالة بلومبرج في الشهر الماضي أن شركة آبل تخطط لإطلاق الإقراض بالتقسيط بالشراكة مع جولدمان ساكس.

وقالت Affirm إن بعض قروض عملاء أمازون تأتي مع فائدة. ولكن بعضها يأتي دون فائدة. واعتمادًا على العميل وقيمة طلبه، قد يتم تقديم الخدمة عبر خطة دفع تتراوح من 3 إلى 48 شهرًا. مع فائدة تتراوح من 0 في المئة إلى 30 في المئة.

ومهما كانت الفائدة التي يدفعها المستهلكون فيما يتعلق بهذه القروض، فإنهم يوافقون على هذه الأسعار مقدمًا. وهذه الفائدة لا تتضاعف.

ومن خلال الشراكة مع أمازون، تجلب Affirm الشفافية والقدرة على التنبؤ والقدرة على تحمل التكاليف التي توفرها لملايين الأشخاص الذين يتسوقون عبر Amazon.com في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة: يوفر البديل الذي تقدمه Affirm لبطاقات الائتمان المزيد من خيارات الدفع والمرونة التي يريدها المستهلكون عبر أمازون.