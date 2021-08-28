انتعاش جديد في سعر العملات الرقمية.. بيتكوين تتعافى

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 01:09 مساءً - شهدت القيمة السوقية للعملات الرقمية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا بعد تراجع خلال تعاملات الجمعة بفعل جني الأرباح.

وارتفع سعر عملة بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأشهر عالميا)، إلى مستوى 48917.20 دولار، بحلول الساعة 8:09 بتوقيت جرينتش.

وقفزت القيمة السوقية لعملة بيتكوين ،السبت، إلى مستوى 921.63 مليار دولار، وجاء حجم التعاملات عند مستوى 31.43 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وترافق صعود بيتكوين في الأيام الماضية مع رهانات للمستثمرين على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة.

وقال كبير الاقتصاديين في Chainalysis، فيليب جرادويل: “إن عملة بيتكوين التي تراكمت من قبل كبار المستثمرين مؤخراً مرتبطة بتغير متوسط سعر بيتكوين”.

وأضاف، حيتان بيتكوين هم الذين يحتفظون بأكثر من 1000 بيتكوين – كانوا “قوة دافعة” في السوق حتى أواخر فبراير.

وربطت Chainalysis بين مشتريات حيتان بيتكوين وسعر العملة المشفرة، والذي غالباً ما يرتفع خلال 28 يوماً من بدء عمليات الشراء الموسع من هؤلاء المستثمرين وينخفض مع عمليات البيع.

وسجلت بيتكوين مكاسب بنحو 82% منذ أن بلغت أدنى مستوى لها هذا العام عند 27700 دولار في يناير/كانون الثاني.

ومنتصف الشهر الجاري، ارتفع سعر العملات الافتراضية في وقت واصلت فيه الشركات العالمية الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة دفع مقابل الحصول على خدمات هذه الشركات، مثل أبل باي وجوجل باي.

كما أعلنت “ايه ام سي” المشغلة لدور السينما في أمريكا، الثلاثاء الماضي، أنها ستكون مستعدة تقنيا لقبول عملة بيتكوين لحجز تذاكر دور العرض بنهاية العام الجاري.

وأعلن فندق “تشيدي أندرمات” الذي يقع في منطقة جبال الألب السويسرية، أمس الجمعة، أنه سيسمح لنزلائه بتسديد نفقات إقامتهم في الفندق بالعملات الرقمية.

وذكر الفندق الذي يملكه الملياردير المصري سميح ساويرس، أنه سوف يقبل العملتين الرقميتين “بيتكوين” و”إيثريوم”، وسوف يدرس قبول عملات رقمية أخرى في المستقبل.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 4.21% إلى 3241.87 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 6.86% إلى 0.2902 دولار.

كما زاد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 6.36% لتصل إلى 1.16 دولار.

وقفز سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 3.68% إلى 175.15 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 5.47% لتسجل نحو 26.03 دولار.

وصعد سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 5.17% لتسجل 25.78 دولار.

وقفز سعر عملة cardano ADA بنسبة 9.85% لتسجل 2.83 دولار.

كما صعد سعر عملة Binance coin BNB بنسبة 2.86% لتسجل 487.37 دولار.