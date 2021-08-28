تكنولوجيا: صور رسمية تستعرض تصميم ساعة Honor Watch GS 3 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Honor مجموعة من الصور الرسمية لساعتها الذكية Honor Watch GS 3، حيث إستعرضت من خلال الصور تصميم وبعض من مواصفات نموذجي الساعة الذكية “Classic Streamer” و “Racing Pioneer”.

يأتي الإصدار الكلاسيكي من ساعة Honor Watch GS 3 الذكية بهيكل ذهبي مع شاشة منحنية، كما تضم الساعة اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن، أيضاً تتميز الساعة بسوارة معصم بتصميم جلدي باللون البني.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل التي جاءت من Honor أن يدعم هذا النموذج من ساعة Honor Watch GS 3 بدء رصد وتتبع خطوات المستخدم بشكل تلقائي، كما يضم نموذج “Classic Streamer” ميزة رصد معدل ضربات القلب، مع معلومات حول كم السعرات الحرارية التي تم إحراقها بعد التمارين الرياضية أو أي نشاط للمستخدم.

أيضاً تقدم Honor نموذج رياضي من الساعة الذكية “Racing Pioneer” والذي يتميز بسوارة معصم من السيليكون أو المطاط، واثنان من الأزرار في الإطار الأيمن للساعة الذكية، كما يدعم وجه الساعة الذكية إظهار تعداد الخطوات، والتحكم في تشغيل الموسيقى.

كما تتضمن الساعة الذكية بوصله، وساعة توقيت، ومن المتوقع أيضاً أن تتضمن الساعة الذكية رصد لمعدل ضربات القلب.

يذكر أن Honor لم تحدد موعد رسمي حتى الآن لكشف النقاب عن ساعتها الذكية Honor Watch GS 3، إلا أن الصور الرسمية تؤكد خطط الشركة للإعلان الرسمي عن الساعة الذكية قريباً.

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