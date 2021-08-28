تكنولوجيا: مايكروسوفت لن تمنع تثبيت Windows 11 في الأجهزة القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت عن أن الشركة لن تمنع تثبيت تحديث Windows 11 في أغلب الإصدارات القديمة من أجهزة الحاسب.

أوضح الكثير من مطوري البرامج خلال الفترة الماضية التكوينات المقترحة في أجهزة الحاسب لدعم تثبيت Windows 11، ولقد أشارت الكثير من التوقعات إلى أن هذه التكوينات ستؤدي إلى تقييد عملية التحديث.

ولقد أكدت عملاق البرمجيات إلى أن الشركة لن تفرض قيود على عملية تثبيت Windows 11، كما أشارت إلى أن القيود ستفرض فقط عند التحديث من Windows 10 إلى Windows 11 عبر “Windows Update”.

أيضاً من المقرر وفقاً لتصريحات مايكروسوفت أن يتاح لمستخدمي أجهزة الحاسب التي تتضمن إصدارات قديمة من المعالجات تثبيت ملفات ISO الخاصة بنظام Windows 11 وتثبيت OS يدوياً في حالة عدم إجتياز الأجهزة إختبار الترقية.

ولقد حددت مايكروسوفت في وقت سابق متطلبات تثبيت Windows 11 على الأجهزة، والتي تشمل الجيل 8 من معالجات إنتل أو الإصدارات اللاحقة، أي 64 بت بسرعة 1 جيجاهرتز مع اثنان من الأنوية أو أكثر، وذاكرة 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

كما أوضحت مايكروسوفت أن توافق Windows 11 على الإصدارات القديمة من الأجهزة غير مؤكد، لذا لا تضمن الشركة توافق وموثوقية النظام عند الترقية لهذه الإصدارات، أيضاً أكدت مايكروسوفت على أن الشركة لن تدعم تحديثات Windows 11 في هذه الأجهزة.

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