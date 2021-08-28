شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من يوتيوب لأصحاب هواتف آيفون.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق مقاطع الفيديو الشهير "يوتيوب" طرح تقنية جديدة استثنائية لأصحاب هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "iOS"، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" طرح تقنية عرض "الصورة داخل الصورة" لكافة مستخدمي نظام تشغيل "iOS" على أجهزة "آيفون" و"آيباد".

وسيبدأ "يوتيوب" طرح خدمة "الصور فى الصورة" بالولايات المتحدة لمستخدمي خدمة "برميوم" مدفوعة الأجر، على أن يتم توفيرها لباقي المستخدمين فى وقت لاحق، ومن المتوقع أن ينتهي الاختبار فى 31 أكتوبر، وسيوفر بعدها تطبيق "يوتيوب" تلك التقنية لباقي المستخدمين حول العالم.

على جانب آخر، بدأ موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد روبوتات موسيقى Discord حيث أرسل عملاق البحث طلب وقف وكف عمل الروبوت لأصحاب Groovy Bot الشهير، والذي يتيح لمستخدمي Discord تشغيل الموسيقى من مقاطع فيديو يوتيوب ويتم تثبيته على أكثر من 16 مليون خادم Discord، تريد Google اختفاء الخدمة في غضون سبعة أيام، ويلتزم Groovy بإغلاق الروبوت الخاص به في 30 أغسطس حسبما نقل موقع The verege.