تكنولوجيا: YouTube يدفع ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت اليوتيوب عن دفع ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي خدمة Premium في تطبيق YouTube على منصة iOS.

أوضح تقرير نشر مؤخراً من TechCrunch أن YouTube تبدأ في دفع ميزة صورة داخل صورة لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد في الولايات المتحدة، على أن تقدم في البداية لمستخدمي Premium الذين اشتركوا بالفعل في تجربة الميزة الجديدة.

ومن المقرر أن تظهر مقاطع الفيديو للمستخدمين في نافذة بتصميم عائم في شبكات التواصل الإجتماعي، أيضاً تتوقف الإختبارات على الميزة في Premium في 31 من أكتوبر.

أيضاً سيتطلب إظهار الميزة في بعض الأحيان إعادة تثبيت تطبيق اليوتيوب في البداية لإظهار وتمكين الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق على منصة iOS في حالة عدم توفر الميزة مباشرة في التطبيق.

يذكر أن اليوتيوب لم تحدد موعد لإطلاق ميزة صورة داخل صورة لغير المشتركين في خدمة Premium، إلا أن التوقعات تؤكد على توسع اليوتيوب بالميزة خلال الفترة القادمة.

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