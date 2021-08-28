شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أيفون 2021 فى 13 سبتمبر والحجز المسبق يبدأ 17 من نفس الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت الشائعات مليئة بالميزات والتسريبات المزعومة حول سلسلة iPhone 13، حيث من المتوقع أن تظهر تشكيلة iPhone 2021 الشهر المقبل، ويوجد الآن تقرير صادر عن FrontPageTech عن موعد إطلاق iPhone 13.

ووفقًا للتقرير، قد يتم إطلاق أجهزة أيفون الجديدة في 13 سبتمبر مع الطلبات المسبقة التي تبدأ في 17 سبتمبرـ ويمضي التقرير ليشير إلى أن بيع سلسلة Apple iPhone 13 قد يبدأ في 24 سبتمبر، ويقتبس FrontPageTech من موقع التجارة الإلكترونية الصيني، IT Home كمصدر للمعلومات التي شاركت أيضًا لقطات شاشة مزعومة لدعم مطالبهم.

مواصفات سلسلة Apple iPhone 13 المتوقعة

على غرار عام 2020، يُقال إنها ستعلن عن أربعة هواتف هذا العام، وقد يشمل ذلك iPhone 13 وiPhone 13 Pro وiPhone 13 Pro Max وiPhone 13 mini، ومن المتوقع أن تأتي سلسلة Apple iPhone 13 بحجم أصغر من سلسلة iPhone 12.

وكانت هناك شائعات حول قيام الشركة التي تتخذ من كوبرتين مقراً لها بإحضار ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مع تشكيلة iPhone 2020 الخاصة بها، لكن تقريرًا دحض هذا الادعاء مؤخرًا واقترح أنه قد يتخطى ماسح بصمات الأصابع في الكاميرا لجهاز iPhone 13، ويقال الآن إنه يحتفظ بالتعرف على الوجوه على أجهزة iPhone القادمة.

ويشاع أيضًا أن سلسلة Apple iPhone 13 تأتي مع عرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويقال إن السلسلة تأتي مع تحسينات في الكاميرا، وقد تقدم أبل ميزة تثبيت مستشعر التحول لتحسين التركيز التلقائي مع أجهزة iPhone الجديدة.