شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية تحميل سيرتك الذاتية فى حساب LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون LinkedIn أداة مفيدة لإبراز اسمك أمام مديري التوظيف المناسبين، ويمكن أن يساعد أيضًا عندما يتعلق الأمر بالتقدم المباشر للوظائف، ومن أجل الاستفادة الكاملة من هذه الميزات، من الجيد أن يتم تحميل سيرة ذاتية على ملفك الشخصي، وإليك ما عليك القيام به لتحصل على هذه الخطوة، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

خطوات إضافة سيرتك الذاتية إلى LinkedIn

إذا لم يكن لديك سيرة ذاتية جاهزة، فيمكنك استخدام ميزة تنزيل LinkedIn، والتي تأخذ جميع المعلومات التي قمت بتضمينها في ملفك الشخصي وتحولها إلى سيرة ذاتية بتنسيق PDF.

ومع ذلك، من المحتمل ألا تكون هذه السيرة الذاتية التي تم تنزيلها جيدة من الناحية الجمالية مثل السيرة الذاتية التي أنشأتها بنفسك، ومن المحتمل أن تكون أطول مما تريد، لذا، فإن تحميل سيرة ذاتية مخصصة إلى ملفك الشخصي يتيح لك تخصيص معلومات التوظيف الخاصة بك لتناسب الوظيفة التي تتقدم لها بشكل أفضل حتى تبرز بالطرق الصحيحة، وينطبق الشيء نفسه عند التقدم لوظيفة.

1. انتقل إلى موقع LinkedIn على الويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لزم الأمر.

2. اضغط فوق علامة التبويب "أنا" في شريط الأدوات العلوي أسفل صورة ملفك الشخصي.

3. اختر "عرض ملف التعريف" من القائمة المنسدلة التي تظهر.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "المميز" وإضافة فوق الارتباط "إضافة مميز"، واضغط فوق رمز علامة الجمع + في الجزء العلوي الأيمن من المربع، على يسار رمز القلم الرصاص.

إذا كنت لا ترى القسم المميز، فقد يكون معطلاً، وفي هذه الحالة، قم بالتمرير لأعلى ملف التعريف الخاص بك وحدد إضافة قسم، ثم المميز، متبوعًا بالوسائط، ويمكنك بعد ذلك التخطي إلى الخطوة رقم 6.

5. إذا كان لديك القسم المميز وقمت بالضغط فوق إضافة مميزة أو رمز علامة الجمع + ، في القائمة المنسدلة التي تظهر، حدد الوسائط.

6. في نافذة تحميل الملف التي تظهر، حدد مستند السيرة الذاتية الذي تريد تحميله، واضغط فوقه وحدد فتح.

7. ستظهر معاينة للمستند، وكذلك المربعات لإعطاء سيرتك الذاتية عنوانًا ووصفًا، ومطلوب فقط العنوان.

8. بمجرد ملء العنوان والوصف، اضغط فوق حفظ.