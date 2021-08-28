شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وايمو" تتوقف عن بيع أجهزة استشعار السيارة ذاتية القيادة من نوع lidar والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وحدة القيادة الذاتية Waymo التابعة لشركة Alphabet Inc، إنها أنهت جهدًا استمر عامين لبيع أجهزة استشعار للكشف عن الضوء وتحديد المدى (Lidar) لشركات أخرى، حيث يعد هذا انعكاسًا عن استراتيجيتها السابقة لبيع الليدار للعملاء من غير السيارات لخفض تكاليف عنصر رئيسي ومكلف للسيارات ذاتية القيادة.

وقال متحدث باسم شركة Waymo في بيان: "نحن بصدد إنهاء أعمالنا التجارية المتعلقة بالليدار بينما نحافظ على تركيزنا على تطوير ونشر برنامج Waymo Driver الخاص بنا عبر وحدات Waymo One (للتوصيل بالركوب) و Waymo Via (للتوصيل)"/ ومع ذلك ، قال المتحدث الرسمي إنها ستواصل تصنيع أجهزة الليدار الخاصة بها داخل الشركة.

ووفقًا لشخص مطلع على الأمر ، تفكر Waymo في كل من التكنولوجيا الداخلية والموردين الخارجيين للجيل القادم من الليدار، وتأتي هذه الخطوة لوقف بيع الليدار بعد رحيل الرئيس التنفيذي جون كرافسيك وبعض المديرين التنفيذيين الآخرين ، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت Waymo ستعيد التفكير في استراتيجيتها بعد فشلها في تحقيق إيرادات كبيرة لأكثر من عقد.

وفي عام 2019، قالت وايمو إنها ستبيع واحدًا من ثلاثة ليدار داخلية مختلفة لعملائها في مجال الروبوتات والزراعة وغيرها، وليس لمنافسة شركات السيارات ذاتية القيادة، وقال Simon Verghese ، رئيس فريق Lidar ، في ذلك الوقت: "يمكننا توسيع نطاق تقنيتنا الذاتية بشكل أسرع ، مما يجعل كل جهاز استشعار في المتناول من خلال وفورات الحجم".

لم يكن من الواضح ما إذا كانت Waymo قادرة على تحقيق إيرادات كافية لتعويض تكاليف التطوير والتشغيل لأعمال مبيعات lidar الخاصة بها.

ويستخدم الليدار نبضات الليزر لقياس المسافات وتقديم صور دقيقة للبيئة المحيطة بالسيارة. تقول معظم الشركات ذاتية القيادة ، بما في ذلك Waymo، إن الليدار هو المفتاح لتحقيق الاستقلالية الكاملة. وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن الشركات التي تعتمد على أجهزة الاستشعار باهظة الثمن "محكوم عليها بالفشل".