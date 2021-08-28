شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات.. 95٪ من محيطات الأرض يمكن أن تصبح أكثر سخونة وحمضية بنهاية القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في ارتفاع غير مسبوق في درجة حرارة وتحمض محيطات الأرض، وقد يغير هذا ما يصل إلى 95٪ من الأسطح بحلول نهاية القرن، وتم الكشف عن التحذير الصارم من جانب فريق من العلماء بقيادة جامعة نورث وسترن، الذين يخشون أن تؤدي الأسطح الأكثر سخونة والحموضة إلى جعل محيطات الكوكب أقل ملاءمة للحياة البحرية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه باستخدام نماذج المناخ العالمي للمحيطات، نفذ الفريق سيناريوهين للانبعاثات، أحدهما يبلغ ذروة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، ولكنه بطيء طوال بقية القرن؛ والآخر هو نهج العمل كالمعتاد، حيث تستمر الانبعاثات في الارتفاع على مدار الثمانين عامًا القادمة.

أظهر السيناريو الأول أن 36% من ظروف سطح المحيط الحالية ستبقى طوال القرن العشرين، لكنها ستختفي بحلول عام 2100، ومع ذلك، فإن السيناريو المتطرف يزيد إلى 95% من الأسطح تنذر بالخطر.

كما أن معدلات التغير في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي على مدى القرن الماضي أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من معظم التغييرات التي شوهدت في 420.000 إلى 300 مليون سنة الماضية، مما يشير إلى أن هذا التحدي قد يكون بدون سابقة بالنسبة للعديد من الأنواع الموجودة.

ويعني هذا المعدل السريع للتغير البيئي أنه بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، يمكن أن تختبر أجزاء كبيرة من محيط الأرض مناخات غير موجودة في الوقت الحاضر، وقد تختفي بعض مناخات القرن العشرين.

تتكيف الحياة البحرية التي تعيش بالقرب من السطح مع تغير المناخ من خلال الانتقال إلى محيطات مختلفة من أجل الهروب من المياه الدافئة، لكن الدراسة تشير إلى أن خياراتها في المستقبل قد تكون محدودة بسبب الاحترار شبه المنتظم والتحمض.