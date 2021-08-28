شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو تغلق مواقعها الإخبارية فى الهند بسبب قواعد الاستثمار الأجنبى المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت ياهو مواقعها الإخبارية في الهند بسبب قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي تحد من الملكية الأجنبية لمنصات المحتوى الرقمي في البلاد، وتشمل هذه Yahoo News وYahoo Cricket وYahoo Finance وEntertainment وMAKERS India، ومع ذلك ، لن يؤثر ذلك على Yahoo Mail والبحث في الهند.

وقالت الشركة "اعتبارًا من 26 أغسطس 2021 ، لن تنشر Yahoo India المحتوى بعد الآن، ولن يتأثر حساب Yahoo والبريد وتجارب البحث الخاصة بك بأي شكل من الأشكال وستعمل كالمعتاد، نشكرك على دعمك وقراءتك، وإذا كنت من مستخدمي Yahoo Mail، فلن يؤثر هذا التغيير عليك بأي شكل من الأشكال، حيث لا يؤثر هذا التطور على منتجاتنا Yahoo Mail وYahoo Search، حيث سنستمر في خدمة المستخدمين في الهند كما كان من قبل، دون أي تغيير."

وقد استحوذت شركة Verizon Communications Incعلى Yahoo في عام 2017، وقالت الشركة "لم نتخذ هذا القرار باستخفاف، ومع ذلك ، تأثرت ياهو الهند بالتغييرات في القوانين التنظيمية في الهند التي تحد الآن من الملكية الأجنبية لشركات الإعلام التي تدير وتنشر المحتوى الرقمي في الهند".

ونظرًا لوجود مكون "أخبار" في Yahoo Cricket ، "فقد تأثر بموجب لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي تحد من الملكية الأجنبية لشركات الإعلام التي تعمل وتنشر المحتوى الرقمي في الهند في فضاء" الأخبار والشؤون الحالية "، فيما شكرت ياهو جميع مستخدميها في الهند على "الدعم والثقة" على مدى العقدين الماضيين ، وقالت إنها لا تزال "منفتحة على الفرص التي تربطنا بالمستخدمين هنا".

ووفقًا للوائح الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر ، يمكن لشركات الوسائط الرقمية في الهند قبول ما يصل إلى 26 ٪ من الاستثمار في شكل استثمار أجنبي ، رهنا بموافقة الحكومة المركزية.