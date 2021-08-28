شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أبل تعقد صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع صغار المطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة أبل على إنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار للمطورين الأمريكيين الصغار، كجزء من تسوية مقترحة لدعوى قضائية جماعية حول الممارسات الاحتكارية، وسيتمكن المطورون الذين يصممون تطبيقات لمتجر أبل من تقديم خيارات دفع بديل للعملاء لأول مرة، كجزء من الصفقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اتُهمت الشركة بممارسات التوزيع الاحتكارية من خلال تشغيل البوابة الوحيدة للحصول على تطبيقات أو محتوى آخر على أجهزة أيفون وأجهزة iOS الأخرى، وعدم السماح بأنظمة دفع بديلة مع خفض المبيعات بنسبة 30%.

كما أنه كجزء من التسوية، قالت شركة أبل، إنها ستقدم أيضًا للمطورين الذين حققوا أقل من مليون دولار سنويًا بين عامي 2015 و 2021 الوصول إلى صندوق جديد بقيمة 100 مليون دولار.

ينتظر صانع أيضًا الحكم في قضية منفصلة في متجر التطبيقات رفعتها Epic Games، صانعة Fortnite، بشأن مشكلة مماثلة تتعلق بالقيود المفروضة على استخدام أنظمة دفع بديلة خارج متجر التطبيقات نفسه.

ويناقش البعض بأن التسوية هي محاولة بقيمة 100 مليون دولار لدرء الدعوات لمزيد من التغييرات الجذرية التي قد تكلف الشركة مليارات الدولارات سنويًا من الإيرادات.

وقالت شركة أبل في بيان: "توضح الاتفاقية أنه يمكن للمطورين مشاركة خيارات الشراء مع مستخدمين خارج تطبيق iOS الخاص بهم".

وقالت الشركة إنها توسع أيضًا نقاط السعر التي يمكن للمطورين تقديمها للاشتراكات وعمليات الشراء داخل التطبيق والتطبيقات المدفوعة.

وتأتي التغييرات المقترحة في الوقت الذي تواجه فيه شركة آبل ضغوطًا متزايدة من المشرعين والمنظمين بشأن ممارساتها التجارية، بما في ذلك عمولة بنسبة 30%.