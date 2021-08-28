تكنولوجيا: انضمام مخترع القلم الفضائى الأيقونى إلى قاعة مشاهير تكنولوجيا الفضاء

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القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من 50 عامًا على دخول أدوات الكتابة المضغوطة إلى المدار لأول مرة، يدخل فيشر سبيس بن ومؤسسه إلى قاعة مشاهير تكنولوجيا الفضاء.

ويتم تكريم الشركة التى تحمل الاسم نفسه خلال الأسبوع الجارى والذى عقد كجزء من ندوة الفضاء السادسة والثلاثين لمؤسسة الفضاء في كولورادو سبرينغز، ويتم إدخال قلم فيشر سبيس كمنظمة وسيتم إدخال بول سو فيشر، مخترع القلم الفضائى الأيقونى، بعد وفاته كفرد (توفى فيشر فى عام 2006 عن عمر يناهز 93 عاما).

وقال مات فيشر، نائب رئيس فيشر سبيس بين، فى بيان: "نحن ممتنون للانضمام إلى قاعة مشاهير تكنولوجيا الفضاء لعام 2021 التابعة لمؤسسة الفضاء، بالنيابة عن جدى بول سى فيشر، وأبى كاري فيشر، وأخى بول، وأنا والجميع فى شركة فيشر سبيس بين، نشكر مؤسسة الفضاء على هذا التكريم الرائع"

ومات فيشر، كارى فيشر، رئيس فيشر سبيس بين، وبول فيشر، مدير مصنع الشركة، كانوا في كولورادو لحضور الحفل، مع جوشوا سكيدمور، مدير المبيعات والتسويق.

ومنذ عام 1988، قامت قاعة مشاهير تكنولوجيا الفضاء التابعة لمؤسسة الفضاء بتجنيد الأفراد والمؤسسات والشركات التى قامت بتكييف التقنيات التى تم ابتكارها لأول مرة للاستخدام فى الفضاء لتحسين نوعية الحياة هنا على الأرض، ويتم ترشيح المكرمين من قبل مجتمع الفضاء ومكاتب نقل التكنولوجيا التابعة لوكالة الفضاء العالمية، ثم تتم مراجعتهم من قبل لجنة خبراء الفضاء والتكنولوجيا.

وقال ريتش كوبر، نائب رئيس مؤسسة الفضاء للاتصالات الاستراتيجية والتواصل: "تكرم قاعة مشاهير تكنولوجيا الفضاء ليس فقط الابتكارات الخارقة والبراعة، ولكن أيضا الحرفية والعاطفة التى تعرضها هذه العروض الرائعة"، وكل يوم تعيش هذه الابتكارات بشكل أفضل فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر عائلة فيشر وشركتها البارزة قادة استثنائيين للتعرف عليهم واستلهامهم، إنه لشرف كبير أن أرحب بهم فى قاعة مشاهير تكنولوجيا الفضاء."

وعلى عكس الأسطورة الحضرية القديمة، لم تنفق ناسا ملايين الدولارات لإنشاء قلم لرواد الفضاء لاستخدامه فى الفضاء، بدلا من ذلك، أنفق بول سى فيشر، وهو مخترع خاص، مليون دولار على تطوير خرطوشة مضغوطة تستخدم غاز النيتروجين لإجبار الحبر المتغير الانسيابى على التدفق من أقلام الحبر.

ولم يكن القلم الناتج قادرا فقط على الكتابة فى درجات الحرارة القصوى، رأسا على عقب وتحت الماء، ولكن أيضا فى بيئة الجاذبية الصغرى للفضاء الخارجى.