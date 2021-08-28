شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: مذنبات تزور جوار الشمس بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن مذنبات من أنظمة نجمية أخرى، مثل 2019 Borisov ، تزور جوار الشمس بشكل متكرر أكثر مما كان يعتقد العلماء.

وتشير الدراسة المستندة إلى البيانات التى تم جمعها أثناء ضغط بوريسوف من الأرض على مسافة حوالى 185 مليون ميل (300 مليون كيلومتر) فى أواخر عام 2019 ، إلى أن مستودع المذنب فى النظام الشمسى الخارجى البعيد المعروف باسم سحابة أورت قد يكون مليئا بالأجسام التى ولدت حول نجوم أخرى فى الواقع ، ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن سحابة أورت قد تحتوى على مواد بين النجوم أكثر من المواد المنزلية.

وسميت على اسم عالم الفلك الهولندى الشهير يان أورت ، الذي أثبت وجودها لأول مرة فى الخمسينيات من القرن الماضى، وسحابة أورت عبارة عن غلاف كروى من الأجسام الصغيرة - الكويكبات والمذنبات والشظايا بعيدا عن مدار نبتون، ويعتقد أن الحافة الداخلية للسحابة تبدأ بحوالى 2000 وحدة فلكية (AU) من الشمس، وتقع حافتها الخارجية على بعد حوالى 200000 وحدة فلكية ، واحد AU هو متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس، وحوالى 93 مليون ميل، أو 150 مليون كيلومتر.

ولم تقم أى مركبة فضائية بزيارة سحابة أورت على الإطلاق ، وسيستغرق مسبار فوييجر 1 البعيد التابع لناسا 300 عام حتى يلمح أقرب جزء من السحابة.

ويمتلك علماء الفلك أدوات محدودة للغاية لدراسة هذا العالم المثير للاهتمام ، حيث أن الأجسام الموجودة فى سحابة أورت لا تنتج ضوءها الخاص، فى الوقت نفسه وتكون هذه الأجسام بعيدة جدا لتعكس الكثير من ضوء الشمس.

وإذن، كيف بالضبط اكتشف العلماء أنه لا بد من وجود الكثير من الأجسام بين النجوم فى سحابة أورت ، وما علاقة بوريسوف بها؟

أخبر أمير سراج ، طالب الدراسات العليا في قسم علم الفلك بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة ، موقع ProfoundSpace.org في رسالة بريد إلكتروني أنه يمكنه حساب احتمال زيارة مذنبات أجنبية للنظام الشمسي بناء على حقيقة أن مذنب بوريسوف كان اكتشف.

وقال سراج: بناء على المسافة التى تم اكتشاف بوريسوف عندها، قدرنا الوفرة المحلية الضمنية للمذنبات بين النجوم ، تمامًا مثل وفرة الأجسام الشبيهة بأومواموا التى تمت معايرتها من خلال اكتشاف أومواموا".

وكان "أومواموا " الغامض، الذى رصده علماء الفلك لأول مرة فى هاواى فى أكتوبر 2017 ، أول جسم بين نجمي يتم اكتشافه داخل نظامنا الشمسي. مر الجسم بالأرض على مسافة 15 مليون ميل (24 مليون كيلومتر) ، أي حوالى سدس المسافة بين كوكبنا والشمس، وتبع ذلك نقاش حاد حول طبيعة أومواموا ، حيث لم يكن واضحًا في البداية ما إذا كان الجسم مذنبًا أم كويكبًا.

وقال سراج إنه حتى الكشف عن جسم واحد يمكن استخدامه للتحليل الإحصائي. ما يسمى بطريقة بواسون ، التي استخدمها علماء الفلك ، تحسب احتمالية وقوع حدث في فترة زمنية ومكانية ثابتة منذ الحدث الأخير.

مع الأخذ فى الاعتبار قوة الجاذبية للشمس، تمكن سراج والمؤلف المشارك آفى لوب ، عالم الفلك فى جامعة هارفارد ، من تقدير احتمال وجود مذنب بين النجوم يشق طريقه إلى جوار الأرض، ووجدوا أن عدد المذنبات بين النجوم التى تمر عبر النظام الشمسى يزداد مع المسافة من الشمس.