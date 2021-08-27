“كوين بيز” للعملات الرقمية توظف مديرًا تنفيذيًا سابقًا في فيسبوك كرئيس تنفيذي للتسويق

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2021 9:57 مساءً

أعلنت منصة كوين بيز “coinbase” الرائدة للعملات المشفرة، عن انضمام “كيت روش” إليها، بعد أن قضت أكثر من ١١ عامًا في مناصب مختلفة في فيسبوك.

ونقل موقع “كوين تليغراف”، عن إميلي تشوي، مديرة العمليات في كوين بيز “coinbase”، قولها، أن الشركة عينت روش كرئيسة تسويق جديدة، وستكون مسؤولة عن الإشراف على العلامة التجارية العالمية للبورصة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات والأداء. وقد شغلت منصب الرئيس العالمي للعلامة التجارية وتسويق المنتجات في عملاق الوسائط الاجتماعية فيسبوك حتى وقتٍ قريب، ولكنها تهدف الآن إلى “جلب ملايين آخرين إلى اقتصاد العملات المشفرة”.

حيث قال روش: “لقد ألهمني ما تعلمته عن العملات المشفرة، والنظام البيئي الواسع الذي تساعده على الانطلاق”. “لا أطيق الانتظار لبدء المساعدة في تعريف ملايين الأشخاص الآخرين بفوائد العملات المشفرة.”

وتأتي إضافة روش مع استمرار كوين بيز “coinbase” في إجراء تغييرات في الموظفين في عام ٢٠٢١. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت البورصة أن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، فاريار شيرزاد، سيصبح كبير مسؤولي السياسة فيه. تخطط الشركة أيضًا لتوسيع عملياتها في الهند من خلال تعيين رئيس هندسة غوغل باي السابق بانكاج جوبتا.

خلال فترة عمل روش على فيسبوك، زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا من ٥٠٠ مليون إلى ما يقرب من ٣ مليارات على مستوى العالم. وقد أفاد موقع كوين بيز “coinbase” أنه كان لديه ٨,٨ ملايين مستخدم يتعامل شهريًا اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢١ بإجمالي ٥٦ مليون عميل، ويبدو أنه يريد الاعتماد على تجربة روش لمواصلة النمو.