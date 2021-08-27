شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خدمة الألعاب" آبل آركيد" وما هى أبرز مميزاتها للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جميع الشركات التقنية الرائدة دون استثناء فى توجيه جهودها لمجال الألعاب، وذلك نظرا لأنه مجال مستمر فى النمو، وبطبيعة الحال فشركة آبل لم تترك هذا المجال دون أن تضع بصمتها من خلال خدمة آبل آركيد.

وقال موقع البوابة العربية للاخبار التقنية ، تتواجد جوجل فى هذا المجال من خلال خدمة اللعب السحابى ستاديا، ومايكروسوفت من خلال إكس بوكس لايف وإكس بوكس كلاود، وأيضًا أمازون التى تطور حاليا خدمة لونا للعب السحابى، وهذا إلى جانب الشركات المتخصصة أصلا فى الألعاب والتى توفر خدماتها الخاصة، مثل يوبي سوفت أو EA.

وقد طرحت آبل خدمتها للألعاب آبل آركيد، فى عام 2019 جنبا إلى جنب مع نظام iOS 13. ويبدو أن الشركة قد نجحت في مساعيها حتى الآن.

خدمة آبل آركيد

تأتي خدمة آبل للألعاب بنظام الاشتراك الشهرى، وهي خدمة متاحة حصرًا لأجهزة آبل، بما فى ذلك آيفون، وآيباد، وماك، وتلفاز آبل.

وتقدم اللعبة ما يصل إلى 200 لعبة فى الوقت الحالى وقد حصلت الخدمة على عدد كبير من الألعاب منذ تم إطلاقها للمرة الأولى وتتنوع هذه الألعاب من حيث النوع وطريقة اللعب، وقد تم تطوير بعضها كألعاب أصلية تحت إشراف آبل بنفسها، إلا أن خدمة آبل آركيد ليست خدمة بث ألعاب مثل ستاديا أو إكس بوكس كلاود، بل أنها تحتاج من اللاعبين تحميل الألعاب على أجهزتهم ليتمكنوا من لعبها.

ويمكن تشغيل الخدمة وألعابها على أي آيفون مع iOS 13 وأحدث، وأي تلفاز آبل مع tvOS 13 وأحدث، وعلى ماك يحتاج المستخدم لإصدار macOS Catalina أو أحدث.

وبلا شك فالخدمة مدفوعة وليست مجانية، وهى تكلف 4.99 دولار أمريكى شهريا، مع شهر مجانًا للمستخدمين الذين لم يشتركوا فيها من قبل، وفى حالة الاشتراك السنوي ستكلفك الخدمة 49.99 دولار أمريكي، كما أن آبل تتيح الخدمة مجانًا لثلاثة أشهر في بعض لمن يشتري جهازًا جديدًا من أجهزتها. لكن هذا العرض يتوفر في دول وأسواق معينة.