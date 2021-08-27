أبو حلاوة يا تين .. «يرطب البشرة ويحميك من تساقط الشعر ويقوي المناعة» .. فوائد التين الشوكى الصحية

الشارقة - اميمة ياسر - المساحة المزروعة من التين الشوكى تبلغ حوالى 3116 فدان، يبلغ متوسط إنتاج الفدان حوالى من 15 إلى 22 طن، كل طن من الثمار يعطى 33 إلى 35 كيلو بذور ، 33 كيلو بذور ينتج منهم 2 لتر زيت بذور تين شوكى، ويصل سعر اللتر الواحد منه 1000 إلى 1300 يورو أى مايعادل من 16 إلى 21 ألف جنيه مصرى.

أصناف التين الشوكى

تنضج ثمار التين الشوكى إبتداء من منتصف شهر يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس يعتبر التين الشوكى من المحاصيل التى تحتاج إلى عناية فى جمع الثمار ويتوقف موعد نضج الثمار على الصنف والظروف الجوية، وتستغرق الثمار للوصول إلى هذه المرحلة حوالى 70 إلى 120 يوم أو 11 إلى 12 أسبوع من تفتح الزهرة ويتم جمع الثمار عندما تصل إلى علامات النضج المميزة ومنها :

• وصول نسبة المواد الصلبة الذائبة TSS إلى 13%

• زيادة قطر الثمرة بالنسبة لطولها

• تلون الثمرة باللون المميز فى حالة التسويق المحلى أما فى حالة التصدير تجمع الثمار عند بداية التلوين.

• عادة يحدث زيادة فى حجم الثمرة وزيادة نسبة السكريات بها تدريجياً حتى الأسبوع الثامن بعد العقد وفى هذه المرحلة يكون لون القشرة أخضر ويأخذ اللحم اللون المميز للصنف، وفى حالة الرغبة فى تخزين الثمار يجب عدم جمعها إلا بعد وصول درجة TSS بين 12 إلى 15% ولون القشرة فى منتصف تلوينها أما زيادة النسبة عن ذلك يجعل الثمار غير صالحة للتخزين حيث تصبح لينة وغير صالحة للتداول.

وبعد جمع الثمار تتم عملية الفرز والتدريج على حسب الحجم وجودة الثمار ويعتبر أنسب وزن للثمرة هو 120 جم مع نسبة لحم بين 60 إلى 65 جم وهو المناسب للتصدير وحديثاً أستخدمت طرق ميكانيكية لجمع الثمار منها ثمار التين الشوكى

تستهلك الثمار طازجة أو يتم تصنيعها إلى المربى والجيلي وعصائر الثمرة عنبة كبيرة الحجم يكون لونها أصفر أو أبيض مصفر أو أخضر أو أخضر مصفر أو محمر القشرة تمثل من 40 إلى 45% من وزن الثمرة وتستخدم فى إنتاج الخل والكحول والجلسرين.

وبتحليل الثمار وجد أنها ذات قيمة غذائية عالية حيث إن كل 100 جم تحتوى على 80.6% رطوبة و 19.4% مواد صلبة عبارة عن 13.4% سكريات وحموضة 0.18% وبروتين 0.89% ودهون 0.23% و ألياف 2.7% كما أنها غنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين ج ، ويوضح الجدول التالى القينة الغذائية لكل 100 جرام ثمار تين شوكى.

السعرات الحرارية 41 سعر حرارى

الرطوبة 80.6 جرام

المواد الصلبة الكلية 19.4 جرام

السكريات الكلية 13.4 جرام

البروتينات 0.89 جرام

الدهون 0.23 جرام

الألياف الغذائية 2.70 جرام

الكالسيوم 62.0 ملليجرام

الحديد 0.44 ملليجرام

الماغنسيوم 85.0 ملليجرام

الفسفور 28.0 ملليجرام

البوتاسيوم 218.0 ملليجرام

الصوديوم 7.22 ملليجرام

الزنك 0.16 ملليجرام

السيلينيوم 0.83 ميكروجرام

فيتامين ج 16.0 ملليجرام

النياسين 0.63 ملليجرام

حمض الفوليك 9.0 ميكروجؤام

فيتامين أ 64.0 وحدة دولية

فوائد التين الشوكى الغذائية و الصحية

1- تحتوي ثمار التين الشوكي على نسبة عالية من الكالسيوم لذلك فإن تناوله بانتظام يساعد على تقوية العظام والأسنان والوقاية من مرض لين وهشاشة العظام حيث إنه مرض التهابي بطبيعته ولذلك فإن تناول التين الشوكي يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به، كما أن ثمار التين الشوكي ثمارًا مضادة للالتهاب وللعدوى لإحتوائها على مركبات كيميائية مضادة للإلتهابات وبالتالى الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل.

2- تحتوى ثمار التين الشوكي على الفلافونويدات التي تمنع الضمور البقعى ومضادة لإعتام عدسة العين حيث تناول التين الشوكى يعمل وبساعد على توصيل الدم والأكسجين إلى العين وبالتالى المحافظة على الرؤية.

3- ثمار التين الشوكى تحتوى على مركبات مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد الذى يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والرئتين.

4- تحتوى ثمار التين الشوكي على على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى التى تحسن صحة الجسم وتحمى الجسم من الإصابة بالانيميا وتمد الجسم بالنشاط والحيوية.

5- تنظيم مستويات سكر الدم

تناول التين الشوكي له تأثير إيجابي على تنظيم وخفض مستويات السكر فى الدم وبالتالى فإن تناول ثمار التين الشوكي بانتظام يعمل على الآتي:

• خفض نسبة السكر فى الدم بنسب تتراوح بين 17 إلى 48 % .

• خفض فرص الإصابة بمرض السكر.

6- المحافطة على الجهاز الهضمي

تحتوى ثمار التين الشوكي على كمية مرتفعة من مضادات الأكسدة المختلفة والألياف الغذائية وبالتالى فإن تناول ثمار التين الشوكي بانتظام يعمل على الاتي:

• تنظيف القولون وتحسين صحته.

• الحماية من الإمساك وتنظيم عمليات الهضم والإخراج.

• الوقاية من الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي وقرحة المعدة وسرطان القولون.

7- المحافطة على صحة القلب والشرايين

التين الشوكي مصدر غنى بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الهامة للقلب والشرايين وبالتالى فإن تناول ثمار التين الشوكي بانتظام يعمل على الآتي:

• خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم سواء الوراثي أو المكتسب.

• خفض الضغط المرتفع

• لوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب.

حيث إن ضغط الدم المرتفع والكولسترول المرتفع من العوامل التي قد ترفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل: تصلب الشرايين، وبالتالى تناول ثمار التين الشوكي يؤدى إلى خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

8- تقوية المناعة

من فوائد التين الشوكي أنها تعمل على تقوية الجهاز المناعى ويعزى ذلك غالبا لاحتواء التين الشوكي على كميات عالية نسبيًا من فيتامين ج وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية وبالتالى فإن تناول ثمار التين الشوكي بانتظام يعمل على الآتي:

• تخليص الجسم من السموم.

• تحسين عمليات الهضم والتمثيل الغذائى.

• لحماية من تأثير الشقوق الحرة.

• تحفيز إنتاج كرات الدم البيضاء.

9- المساعدة في تقليل الوزن الزائد.

10- الحماية من بعض مشكلات البشرة، مثل: التصبغات والهالات السوداء وعلامات تقدم السن.

11- الحماية من تساقط الشعر.

بذور التين الشوكى البذور تستخدم فى الحصول على زيت عالى الجودة وتستخدم مخلفات عصر البذور فى عمل أنواع من الكسب الذى يستخدم فى تغذية الحيوانات وتحتوى البذور على نسبة 16.6% زيت و 4.9% ألياف، كما تحتوى على عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز والفوسفور والحديد والزنك والنحاس.

لذلك إنتاج الزيت فقط يكون مجديا اقتصاديا عندما تكون المعالجة متكاملة من خلال استخدام كل أجزاء النبات، وتقوم كلا من تونس والمغرب والجزائر بإنتاجه وتصديره إلي أوروبا

زيت بذور التين الشوكي من أغلى أنواع الزيوت في العالم التي تعكس تأثير العمر اذ يعمل على إيقاف شيخوخة خلايا الجلد ويعمل على تجديدها وذلك لارتفاع محتواه من الفيتامينات، وخاصة فيتامين هـ Vitamin E وفيتامين ب 5 Pantothenic acid كما أنه غني بالمعادن والأحماض الأمينة ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية حمض اللينوليك، الذي يساعد البشرة على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي الحفاظ على رطوبتها والأوميجا 6 والعديد من المعادن الأساسية.

زيت بذور التين الشوكي وهو زيت طبيعي 100% وعالي الجودة، لونه أصفر مائل إلى الأخضر ولزج ويستخدم في العديد من مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والجلد والشعر كمكون أساسي.

ويعتبر زيت التين الشوكي، من الزيوت النادرة والثمينة، كما أنّه آمن ولا يحتوي على أي ألوان أو مواد حافظة، أو كيميائية تضر البشرة على المدى الطويل.

طريقة استخراج زيت التين الشوكي

يتم استخراج الزيت من بذور التين الشوكي ميكانيكياً عن طريق الضغط البارد دون استخدام مذيبات، ويتم استهلاك حوالي 30 كيلو جراماً من البذور لإنتاج حوالي 2 لتر من زيت التين الشوكي.

فوائد زيت بذور التين الشوكى:

• يناسب جميع أنواع البشرة.

• يقاوم الشيخوخة ويحفز خلايا الجلد ويجددها ويؤخر ظهور التجاعيد وذلك لإحتواء زيت بذور التين الشوكي على "التوكوفيرول" التي تنتمي لمجموعة فيتامينات E والتي تتمتع بتأثير مضاد للأكسدة أي أنها تمنع تكوين ما يعرف بالشقوق الحرة "Free Radicals" التي تعجل بشيخوخة البشرة.

• يقلل من عمق وعدد الخطوط الدقيقة والتجاعيد بفضل خواصه المضادة للإلتهابات.

• يحتوي على مادة بيتا سيتوستيرول التي تمتاز بتأثير مضاد للالتهابات وتعالج آثار حب الشباب ويمنح البشرة النضارة والحيوية والشباب ويحميها من أشعة الشمس الضارة.

• يمنع تكوين الهالات السوداء حول العينين.

• يقلل من احمرار البشرة الناتج عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة حيث يُستخدم كبلسم طبيعي ضد حروق الشمس.

• يعالج عيوب البشرة مثل الندوب وآثار حب الشباب ويساعد على إصلاحها وترميمها.

• يرطب البشرة بشكل فعال ويحميها من الجفاف ويخلصها من البقع الداكنة.

• يشد البشرة ويحميها من الترهل.

• ينعم البشرة ويغلق مسام الجلد الواسعة.

• ويساعد على التئام وشفاء الجروح كما أنه يمنع تقصف الشعر وجفاف فروة الرأس.

ألواح التين الشوكى

• تستخدم الألواح والزهور وزيت البذور لإنتاج الصابون والشامبو ومستحضرات التجميل مثل الكريمات و الغسول و أقنعة الوجه.

• تحتوي أوراق التين الشوكي على نوعين من المركبات الدوائية وهما: مادة الأولوين والجل حيث إن الألوين يتميز بصفته الدوائية المعالجة للكثير من المشاكل الصحية للإنسان وأهمها مشاكل الشعر حيث يعالج بفعالية مشكلة الصلع عن طريق إنبات الشعر كما يَزيد من سرعة نمو الشعر بفعالية كبيرة ويرطّب الشعر ويحميه من الجفاف ويعطيه لمعاناً صحياً بالإضافة إلى أنّ أوراق التين الشوكي تعالج قشرة الرأس المزعجة.

• إنتاج الأعلاف للدواجن والحيوانات بكافة أنواعها حيث تستخدم الألواح فى تغذية الإبل والأغنام وبذلك تساهم فى حل مشكلة العلف الحيوانى حيث تحتوى الألواح على نسبة 12% بروتين و 27% دهون و 58% كربوهيدرات و 12.9 % ألياف

• ألواح التين الشوكى تستخدم في المكسيك وبعض الدول الأوربية فى إنتاج العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات مثل المخللات والصوص والمربى و الجيلي والحلويات والعصائر و المنكهات و المواد المضافة للمخبوزات والمعجنات.

• إنتاج الصبغات من نبات التين الشوكي حيث تعتمد بعض الدول في انشطتها الاقتصادية مثل بيرو وشيلي وجزر الكناري على تنمية حشرة الكوشينيال وهي حشرة تنمو على نبات التين الشوكي وتستخدم كمصدر لحمض الكارمينيك وهي صبغة طبيعية تستخدم في تلوين الأغذية ومستحضرات التجميل والأدوية والأقمشة ويصل قيمة اللتر منها إلي 10 الآلاف دولار.

• إنتاج الطاقة من ألواح نبات التين الشوكي: تعتبر دولة المكسيك من الدول المتقدمة في مجال إنتاج الوقود الحيوى والطاقة من ألواح نبات التين الشوكي و يتم ذلك بواسطة الإنزيمات والكائنات الدقيقة للتحلل اللاهوائي (بالبكتريا اللاهوائية) لإحداث تحويل حيوي وتخمر لإنتاج خليط من الغازات القابلة للاحتراق تسمى وقود حيوي ( الميثان) وفيه يتم تقطيع وفرم الألواح ثم خلطها بالروث الحيواني بنسب خلط للوصول لدرجة حموضة أعلى من 6 حتى تقل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون به ولإعطاء نسبة ميثان أكثر من 60% وبالتالى يكون خليط الغازات الناتج قابل للاحتراق وعالي الطاقة، ويتم بيعها بسعر 0.65 دولار للتر بما يعادل ثلث ثمن البنزين والديزل بالمكسيك.

يقدر الخبراء في المكسيك أن 168 فدان من ألواح نبات التين الشوكي تمكن من انتاج نحو واحد ميجاوات / ساعة من الكهرباء أيضا إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة أكسفورد البريطانية ذكرت أن نبات التين الشوكي يمكن باستزراعه في مساحة 4 إلى 15% من إجمالى مساحة الأراضى شبه الجافة الصالحة حول العالم والتي تقدر بنحو 6 مليارات فدان لإنتاج وقود حيوى بما يعادل الإنتاج العالمى من الطاقة الكهربية المتولدة باستخدام الغاز الطبيعي سنويا.

• الاستخدامات الأخرى لألواح نبات التين الشوكي هى إنتاج الإيثانول ويتم من خلال التحلل الكحولي بالتقطير وبخمائر خاصة.

• تنقية المياة استخدام ألواح نبات التين الشوكي فى تنقية المياة: تشير الدراسات الحديثة الصادرة من بعض الجامعات الأمريكية عن امكانية تنقية المياه من التلوث بالمواد الصلبة والمعادن الثقيلة باستخدام مادة الميوسلاج اللزجة المتواجدة في ألواح نبات التين الشوكي وفي بعض المناطق الريفية بالأرجنتين وشيلي يتم فرم الألواح واستخدامها في تنقية مياة السدود والأمطار لتصبح صالحة للشرب.

إعداد الدكتور عفت مهدى رزق

رئيس قسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، مركز البحوث الزراعية