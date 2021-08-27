دبي - يزن راشد - وافقت شركة آبل على تخفيف قيود متجر التطبيقات بالنسبة لصغار المطورين، وأبرمت تسوية في دعوى قضائية جماعية بينما تنتظر الشركة المصنعة لهواتف آيفون حكمًا من نفس القاضية في نزاع منفصل بشأن متجر التطبيقات قدمته الشركة المطورة للعبة فورتنايت.

وتتضمن التسوية تغييرات في كيفية تواصل جميع المطورين مع العملاء، وهي مشكلة أبرزتها القاضية نفسها في قضية فورتنايت.

وحافظت الشركة على الغالبية العظمى من ممارسات الأعمال في متجر آب ستور التي تم الطعن فيها في المحاكم والهيئات التشريعية.

وتنازلت بدلاً من ذلك عن 100 مليون دولار، وهو مبلغ صغير لشركة تزيد قيمتها عن 2.4 تريليون دولار. كما تنازلت عن مجموعة من قيود التسويق عبر البريد الإلكتروني. التي قال خبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب الدفاع عنها حتى في ظل قضية سابقة للمحكمة العليا الأمريكية تسمح للشركات بحظر شركاء أعمالهم من توجيه العملاء نحو طرق دفع بديلة.

ورفعت مجموعة من مطوري البرمجيات الصغار الدعوى القضائية في عام 2019. زاعمين أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار بممارسات مثل فرض عمولات تصل إلى 30 في المئة.

وقالت شركة كوبرتينو، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، إنها توصلت إلى تسوية مقترحة تغطي المطورين الأمريكيين الذين حققوا مليون دولار سنويًا أو أقل والتي بموجبها يتخلى المطورون عن جميع الادعاءات بأن العمولات كانت مرتفعة للغاية.

وتحتاج التسوية المقترحة الجديدة إلى موافقة القاضية إيفون جونزاليس روجرز من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، التي من المتوقع أن تصدر قرارًا في قضية Epic Games.

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آبل تغير قاعدة رئيسية في متجر التطبيقات

كجزء من التسوية، قالت الشركة إنها تجري تغييرات على متجر آب ستور. بما في ذلك تمديد تغيير لمدة ثلاث سنوات تم إجراؤه في العام الماضي يخفض عمولات المطورين الأصغر إلى 15 في المئة.

ولطالما كان المطورون قادرين على اتخاذ طرق أخرى للدفع خارج تطبيقاتهم لتجنب عمولات الشركة. وتتجنب بعض الشركات، مثل نتفليكس، نظام الدفع داخل التطبيق من آبل.

ولكن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تحتفظ بقواعد صارمة ضد المطورين الذين يستخدمون معلومات الاتصال المستقاة من العملاء الذين اشتركوا عبر متجر التطبيقات لإخبار هؤلاء العملاء لاحقًا عن طرق الدفع البديلة. التي غالبًا ما تكون أقل سعراً لأنها لا تتطلب عمولة.

ولطالما اعترض المطورون الأصغر حجمًا على أن قيود الشركة منعتهم من إقامة علاقات فوترة مباشرة مع العملاء.

وخلال محاكمة Epic Games في شهر مايو، انتقدت القاضية قواعد آبل. وذلك بالرغم من أن Epic Games لم تجعلها محورًا لقضيتها.

وقالت القاضية: يبدو أن إخفاء آبل لهذه المعلومات بطريقة لا تنعكس مباشرة على المستهلك هو أمر غير تنافسي.

وتنطبق التغييرات على جميع المطورين على مستوى العالم، وليس فئة المطورين الأصغر في الولايات المتحدة فقط التي تغطيها التسوية مباشرة. وتنشئ الشركة أيضًا صندوق مساعدة بقيمة 100 مليون دولار للمطورين الصغار.

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