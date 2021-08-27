دبي - يزن راشد - تتلقى جداول بيانات شركة جوجل تحديثًا يسهل عليها توفير اقتراحات مضمنة ومتسلسلة ومراعية للسياق للصيغ والوظائف.

وأعلنت الشركة أن جداول بياناتها Google Sheets أصبحت تتمتع بالقدرة على اقتراح الصيغ والوظائف بذكاء لجدول البيانات الخاص بك، وذلك بناءً على البيانات التي تحاول تحليلها.

وتلاحظ عملاقة البحث أن اقتراحات الصيغ هذه تساعد في تحليل البيانات بشكل أسرع. وتذكر أن اقتراحات الصيغ الجديدة تجعل من السهل كتابة الصيغ الجديدة بدقة وتساعد في جعل تحليل البيانات أسرع وأسهل.

وبمجرد إدراج صيغة في جداول البيانات، يتم عرض الاقتراحات تلقائيًا أثناء قيام المستخدم بالكتابة في الخلية. ويجري أيضًا عرض اقتراحات إضافية في القائمة المنسدلة.

على سبيل المثال، تؤدي كتابة “=” في خلية أسفل قائمة الأرقام إلى ظهور مربع منبثق يتيح لك إضافة الأرقام معًا تلقائيًا والعثور على متوسطها والمزيد.

وتقول الشركة إنه لإنشاء هذه الاقتراحات، دربت نموذجًا للتعلم الآلي باستخدام بيانات مجهولة المصدر من جداول بيانات معينة.

ويأخذ النموذج عدد المرات التي يتم فيها استخدام الصيغ بعين الاعتبار، كما أنه ينظر أيضًا إلى السياق داخل الأوراق.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للنموذج تحليل كيفية تجميع البيانات للحصول على فكرة عن الاقتراحات التي يجب تقديمها للمستخدمين.

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جداول بيانات جوجل تقترح تلقائيًا صيغًا ووظائف

لطالما حاولت برامج جداول البيانات تسهيل حياة مستخدميها باستخدام ميزات الإكمال التلقائي. ويتميز كل من Google Sheets و Excel بنوع من ميزة متابعة السلسلة. إذ تحاول اكتشاف ما تفعله في نطاق محدد ومن ثم تستمر في ذلك.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك قائمة تحتوي على 2 و 4 و 6 فإن بإمكانك إخبار جداول البيانات بمتابعة ذلك لمجموعة من الخلايا، وتقوم تلقائيًا بملء الخلايا التالية بـ 8 و 10 و 12.

وتكون أداة اقتراح الصيغة الجديدة متاحة لجميع مستخدمي Google Workspace و G Suite Basic و G Suite Business والمستخدمين الشخصيين. ويستغرق ظهورها للجميع ما يصل إلى 15 يومًا.

ويمكن للمستخدمين تنشيط الميزة من خلال التوجه إلى أدوات ومن ثم تمكين اقتراحات الصيغ. وبدلاً من ذلك، يمكن أيضًا تنشيط اقتراح الصيغ من القائمة الثلاثية النقاط في مربع حوار الاقتراحات.

ويمكنك قبول كل اقتراح بالضغط على مفتاح Tab، كما يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الميزة إذا لم تكن تحبذ النوافذ المنبثقة.

وتقول الشركة أيضًا إن الطرح يوفر للمستخدمين إمكانية رؤية ما إذا كانت الصيغ التي تم تجميعها مسبقًا بحاجة إلى مزيد من التحقق.

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