كل ما تريد معرفته عن ساعة Galaxy Watch 4

دبي - يزن راشد - ظلّت آبل تسيطر على سوق الساعات الذكية لفترة طويلة، ولازالت، إلا أن سامسونج كانت تنافسها بقوة في هذا السوق، وبالنسبة لمعظم المستخدمين فساعات جالاكسي كانت البديل الأفضل لساعات آبل. فهل تغيرت الأمور مع ساعة Galaxy Watch 4؟

ولعل سامسونج أمام تحدي كبير مع ساعاتها الذكية الأخيرة. وذلك بسبب توقعات المستخدمين المرتفعة، إلى جانب قدوم الساعة مع نظام Wear OS بالتعاون مع جوجل.

وبالنظر إلى ساعات Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic نلاحظ أن سامسونج بالفعل قدمت كل ما تستطيع تقديمه في الوقت الحالي، سواء من حيث التصميم والخامات، أو من حيث المواصفات الداخلية.

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التصميم في ساعات Galaxy Watch 4

تعتمد ساعات سامسونج الجديدة على تصميم ساعات جالاكسي المعتاد. وتتمسك سامسونج بالتصميم الدائري منذ سنوات طويلة. وهو التصميم الذي يجعل الساعة أشبه بساعة تقليدية. على عكس تصميم ساعة آبل الغريب.

وبالحديث عن إصدار كلاسيك الأقوى، فهو يأتي مع جسم من الستانلس ستيل، مع توفره بقياسي 42 ملليمتر و 46 ملليمتر. وتقدم سامسونج في إصدار كلاسيك نفس الحواف المستديرة القابلة للحركة التي كانت تقدمها في الإصدارات الأولى من السلسلة.

وذلك في حين أنها كانت تقدم حواف افتراضية في إصدار Watch 4 العادي. واعتمدت سامسونج على سوارات من المطاط في الإصدارين، لكن مع خامات وجودة تصنيع مختلفة.

وطبقًا لآراء المستخدمين الذين جربوها، فساعة سامسونج الجديد مريحة في الارتداء على مدار اليوم بدون مشاكل.

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نظام التشغيل

وتتميز ساعة Galaxy Watch 4 من حيث خامات التصنيع، وتقدم للمستخدم كل ما قد يحتاجه من ساعة ذكية. وبشكل عام لا يمكننا وصف التغيير في التصميم بين جالاكسي ووتش 3 و 4 بأنه ضخم.

ويكمن التغيير الأضخم على الإطلاق في نظام التشغيل. حيث تتخلى سامسونج عن نظام تايزن في مقابل نظام Wear OS 3 والذي تم تطويره بالتعاون بين جوجل وأمازون كما سلف الذكر.

وهذا في حين أن نظام تايزن قد عرف بأنه أفضل بكثير من نظام Wear OS في السنوات السابقة. لكن الآن يمكننا نظريًا أن نفترض أن سامسونج قد دمجت نظامها في نظام جوجل.

وتصف سامسونج نظام التشغيل في ساعتها باسم One Watch UI، أي أن سامسونج قد وضعت تعديلاتها على Wear OS 3 في ساعات Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic تمامًا كما هو الحال في نظام أندرويد على الهواتف الذكية.

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ويحتاج المستخدم بالطبع لقضاء بضعة دقائق في ضبط إعدادات ساعته الذكية حتى يستخدمها بالطريقة التي تناسبه فعلًا. خصوصًا لأن بعض الإعدادات مثل Raise to Wake لا تعمل بشكل افتراضي.

ويمكن وصف نظام Wear OS 3 الجديد بأنه قريب إلى حد كبير لنظام تايزن الخاص بسامسونج، وهذا طبيعي نظرًا لأننا نتحدث عن ساعات سامسونج نفسها، والتي تلقت تعديلات كبيرة على النظام كما سلف الذكر.

وبشكل عام فتجربة الاستخدام ممتازة على ساعات سامسونج الجديدة، نظرًا لأنها تأتي بشاشة كبيرة بقياس 1.4 بوصة بدقة 450*450 بيكسل من نوع سوبر أموليد وذلك في الإصدار الأكبر 46 ملليمتر، في مقابل 369*369 بيكسل وقياس 1.2 بوصة في الإصدار الأصغر.

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الدعم والتطبيقات

تتميز ساعات سامسونج الجديدة بشكل أساسي في التكامل الكبير بينها وبين نظام تشغيل أندرويد. حيث أن الساعات القديمة لم تكن تملك وصولًا لتطبيقات وخدمات جوجل.

ولكن مع نظام Wear OS 3 فالساعات الجديدة تمتلك متجر تطبيقات بلاي، مع وصول لمئات التطبيقات، وهي التي ستلقى تحسينات كبيرة في الشهور المقبلة لخدمة مستخدمي ساعات سامسونج الجديدة.

ويمكن لمستخدمي Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic أن يصلوا إلى تطبيقات جوجل مثل Google Maps و Google Fit و Google Pay. إلى جانب باقي التطبيقات التي حُرم مستخدمي ساعات سامسونج منها.

وبعيدًا عن خدمات وتطبيقات جوجل نفسها، فمتجر بلاي يضم تطبيقات أساسية مثل Spotify، و Outlook، وتطبيقات الموسيقى والملاحة عمومًا.

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الصحة والرياضة في Galaxy Watch 4

تقدم ساعات سامسونج الجديدة مميزات وخواص متكاملة فيما يخص متابعة الحالة الصحية والرياضة. واعتمدت العملاقة الكورية على مستشعر جديد يحمل الاسم Samsung BioActive في الجيل الجديد من ساعاتها.

ويتيح هذا المستشعر تتبع كلًا من الكهرباء الحيوية في الجسم BIA، والتخطيط الكهربي للقلب ECG إلى جانب العمل كمستشعر PPG لنبضات القلب. وهذا مع دعم كبير من خوارزميات وتقنيات برمجية في الساعة.

وتتيح مقاييس الكهرباء الحيوية BIA في الساعات الجديدة قياس تكوين الجسم بما في ذلك معدل الدهون، نسبة العضلات، مؤشر كتلة الجسم، مستوى المياه في الجسم، والمزيد. وهي خاصية نراها للمرة الأولى.

ومن حيث الرياضة فالساعات الجديدة تعتمد على تطبيق Samsung Health من ناحية، وتطبيق Google Fit Tiles من ناحية أخرى. مع دعم الساعة لتقنيات الملاحة GPS وهو ما يكون مفيدًا في تتبع مسافات الجري أو المشي.

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الأداء واستهلاك البطارية

تعتمد ساعات سامسونج الجديدة على معالج مميز، وهو Samsung Exynos W920، حيث يقدم تردد 1.18 جيجاهيرتز بالاعتماد على نواتين. إلى جانب 1.5 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. كما تدعم الساعة كلًا من بلوتوث وواي-فاي بدون مشكلة.

وتأتي ساعة Galaxy Watch 4 Classic مع بطارية بسعة 361 ملي أمبير، وذلك بالنسبة لقياس 46 ملليمتر. وهذه السعة تجعل الساعة قادرة على الصمود لمدة يوم ونصف أو يومين بحد أقصى. بينما تحتاج الساعة لحوالي الساعة والنصف للشحن إلى 100%.

وفي الإصدارات الأصغر تكون البطارية أصغر بالتبعية، ويكون عمرها أقل، وبذلك يمكننا أن نفترض أن الساعة لن تقدم عمر بطارية كبير، وهذا طبيعي مقارنةً بقدراتها والخواص المتوفرة فيها، تمامًا مثل ساعة آبل.