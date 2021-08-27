شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تختبر ألعاب أندرويد فى بولندا .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نتفليكس أنها تتخذ خطوتها التالية فى عالم الألعاب، وذلك من خلال السماح لأعضائها فى بولندا باختبار ألعاب الهاتف المحمول داخل تطبيق أندرويد الخاص بها عبر لعبتين من ألعابStranger Things وفقا لما نشره موقع البوابة العربية للاخبار التقنية.

وقال المتحدث باسم المنصة فى بيان: يمكن للأعضاء فى بولندا تجربة ألعاب نتفليكس للأجهزة المحمولة عبر أندرويد باستخدام لعبتين ، Stranger Things 1984 و3 Stranger Things وكل ذلك كجزء من عضويتهم.

وأضاف: لا يزال الوقت مبكرا جدا. ونعمل جاهدين لتقديم أفضل تجربة ممكنة فى الأشهر المقبلة من خلال أسلوب اللعب الذى لا يتضمن إعلانات ولا عمليات شراء داخل التطبيق.

ويمكنك الحصول على فكرة عن الألعاب عبر تغريده من فريق الشركة البولندى ، وتظهر الألعاب المتاحة في خلاصتك المنزلية. وإذا قمت بالنقر فوق رمز اللعبة، فيمكنك معرفة المزيد حول اللعبة والنقر على زر لتنزيلها، مما ينقلك إلى متجر جوجل بلاي لتنزيلها. ويمكنك أيضًا العثور على الألعاب بنفسك عبر جوجل بلاي.

وبعد تنزيل اللعبة، عندما تفتحها لمحاولة تشغيلها، يطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حسابك في منصة البث. وذلك قبل أن تتمكن من بدء اللعب. وهذا يعني أنه لا يتم بث الألعاب إلى جهازك، بل يتم تنزيلها.

وتعمل الشركة على توسيع استثماراتها في الألعاب منذ سنوات. إذ ترى إمكانية وجود عالم ترفيهي أوسع يرتبط بأكثر برامجها شعبية.

وفى مؤتمر ألعاب E3 فى عام 2019 قامت المنصة بتفصيل سلسلة من عمليات تكامل الألعاب عبر منصات شائعة مثل روبلوكس وفورتنايت وخططها لجلب ألعاب Stranger Things جديدة إلى السوق.

نتفليكس تختبر ألعاب أندرويد في بولندا

وقدمت المنصة فى شهر يوليو بعض التلميحات حول خططها بشأن الألعاب، وذلك عبر تعيين مسؤول تنفيذي سابق فى EA و Oculus لقيادة أعمال الألعاب في الشركة. وذكرت أن استراتيجيتها الأولية تركز بشكل أساسى على ألعاب الأجهزة المحمولة.

ويتم أيضا تضمين الألعاب مجانًا مع اشتراكات المستخدمين في المنصة. التي تم إعدادها لكي تقدم الشركة مجموعة تشبه آبل آركاد من ألعاب الهاتف المحمول المتاحة لمشتركي نتفليكس.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تختبر فيها منصة البث الألعاب، وتقدم الخدمة عناوين تفاعلية مثل Black Mirror: Bandersnatch و Minecraft: Story Mode و Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal.

وكان لدى الشركة العديد من مشاريع Stranger Things قيد التطوير بالشراكة مع Telltale، شركة ألعاب الفيديو المطورة لألعاب The Walking Dead الشهيرة، قبل أن ينهار الاستوديو.

ويهدف الاختبار إلى فهم أفضل لكيفية تأثير الألعاب المحمولة في أعضاء المنصة. بالإضافة إلى تحديد التحسينات الأخرى التي قد تحتاج إلى إجرائها على الوظائف العامة.

واختارت بولندا كسوق اختبار أولى نظرا لوجود جمهور نشط للألعاب المحمولة، ولكن ليس من الواضح متى يمكن لمشتركى منصة البث خارج بولندا أو عبر الأنظمة المختلفة للأجهزة تجربة هذه الوظيفة.