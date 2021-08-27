مشكلة فنية داخل هاتف “غوغل بيكسل 5 أ”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أظهر اختبار لهاتف شركة “غوغل” الأمريكية “بيكسل 5 أيه” الجديد، مشكلة فنية فيه وصفت بالمزعجة.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن اختبار تفكيك هاتف “غوغل بيكسل 5 أ”، لن يكون الهاتف الأكثر قابلية للإصلاح.

وكشف الاختبار أنه بمجرد إزالة الشاشة اللمسية لهاتف غوغل، ستلاحظ وجود شريط كبير من الجرافين الأسود، الذي يغطي البطارية بقدرة 4680 ميللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى العديد من الأغطية الموجودة على اللوحة الرئيسية وبقية الأجزاء الداخلية.

وتحتوي الشاشة أيضًا على إطار بلاستيكي محاط بختم لاصق مقاوم للماء.

وبالدخول بشكل أعمق في هاتف “غوغل بيكسل 5 أ”، ستجد اللوحة الرئيسية والكاميرات والبطارية، وهو الأمر الذي يتطلب إزالة بعض الكحول، ما يسبب مشكلة مزعجة في عمليات التصليح، خاصة وأنه ليس هناك علامات سحب سهلة الاستخدام للبطارية، ووجود شريط مرهق ومجموعة لولبية داخل الجهاز.