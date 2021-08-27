علوم وتكنولوجيا

تقنية استثنائية لأصحاب هواتف “آيفون” من يوتيوب

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

يوتيوب

بدأ تطبيق مقاطع الفيديو الشهير “يوتيوب” في طرح تقنية جديدة استثنائية، لأصحاب هواتف “آيفون” ونظام تشغيل “آي أو إس”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “يوتيوب” طرح تقنية عرض “الصورة داخل الصورة” لكافة مستخدمي نظام تشغيل “آي أو إس” على أجهزة “آيفون” و”آيباد”.

وسيبدأ “يوتيوب” في طرح خدمة “الصور في الصورة” في الولايات المتحدة لمستخدمي خدمة “برميوم” مدفوعة الأجر، على أن يتم توفيرها لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن ينتهي الاختبار في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وسيوفر بعدها تطبيق “يوتيوب” تلك التقنية لباقي المستخدمين حول العالم.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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