تسريب يكشف الموعد المرتقب لإطلاق سلسلة هواتف “آيفون 13”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

من المتوقع إلى حد كبير إطلاق “آيفون 13” الشهر المقبل، ويلقي تقرير جديد الضوء على خارطة طريق آبل الدقيقة للإعلان عن إطلاق سلسلة هاتفها الجديد.

ومن المتوقع أن تعقد الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، ومقرها كوبرتينو في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، حدث إطلاق سلسلة هواتف “آيفون 13” في 14 سبتمبر المقبل. ومن المحتمل أن تتضمن المجموعة أربعة أجهزة، وهي: “آيفون 13″ و”آيفون 13 برو” و”آيفون 13 برو ماكس” و”آيفون 13 ميني”.

وتم الإبلاغ عن سلسلة هواتف “آيفون 13” الأربعة للطلب المسبق بعد أيام قليلة من الحدث المتوقع، في 17 سبتمبر.

وأبلغ موقع FrontPageTech، استنادا إلى مصدر مطلع، أن سلسلة هواتف “آيفون 13” بأكملها ستكون جاهزة للطلب المسبق في 17 سبتمبر ومن المرجح أن يبدأ البيع اعتبارا من 24 سبتمبر.

وإذا كانت هذه التواريخ صحيحة، يتوقع التقرير أن حدث إطلاق “آبل” من المحتمل أن يتم في 14 سبتمبر، الثلاثاء الثاني من الشهر المقبل، مع إرسال دعوات لوسائل الإعلام في 7 سبتمبر.

وقبل تفشي جائحة “كوفيد-19″، اتبعت “آبل” جدولا صارما للإطلاق في سبتمبر، ومن المرجح أن يكون يوم الثلاثاء إما في الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر. وفي العام الماضي بسبب عمليات الإغلاق، كان هناك العديد من التأخيرات في الإنتاج، ما أجبر الشركة على تغيير مواعيدها قليلا وبدء البيع بعد شهر من موعد الإطلاق الفعلي. ومن المحتمل أن تعود الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا إلى جدولها السابق للوباء هذا العام.