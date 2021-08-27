تحديثات جديدة لأداة Scan في سناب شات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 01:09 مساءً - أعلنت منصة سناب شات عن تحديث جديد لأدوات Scan، التي توفر المزيد من الطرق لاستخدام كاميرا سناب لاكتشاف رؤى إضافية، وتسهيل المزيد من الإجراءات المباشرة بناءً على ما تراه.

وأضافت المنصة خيار Scan لأول مرة قبل عامين، مما يوفر طريقة أخرى لمستخدميها لجمع المعلومات عبر التطبيق.

وبالرغم من أنها لم تصبح عنصرًا أساسيًا، فقد استمرت الشركة في إضافة المزيد من الوظائف إلى الأداة بمرور الوقت.

ومع اعتياد الأشخاص الآن على مسح الباركود كجزء من جهود تتبع فيروس كورونا، أصبح هذا الإجراء الآن أكثر اعتيادًا. لذلك توفر المنصة المزيد من الفرص لأدوات Scan.

وتعمل المنصة أولاً على جعل وظيفة Scan أكثر مركزية، وذلك من خلال وضعها مباشرة عبر شاشة الكاميرا الرئيسية للتطبيق. ويوجد الآن خيار Scan في منتصف شريط الوظائف السفلي في التطبيق.

وقالت المنصة: يجعل هذا التحديث زر Scan في المقدمة وفي المنتصف عبر الكاميرا الرئيسية. ويسهل ذلك العثور على تجارب ممتعة ومفيدة في فئات تشمل الأزياء والطعام والنباتات والمزيد.

ويؤدي ذلك إلى حث المزيد من المستخدمين على تجربة Scan، ومعرفة ما تقدمه الأداة، مما قد يساعد في زيادة الاعتماد والاستخدام.

علاوة على ذلك تطرح المنصة أيضًا تجربة تسوق جديدة مباشرة عبر Scan، التي توفر مطابقة منتج معين بناءً على صورة المنتج الممسوحة ضوئيًا.

مثل معظم المنصات الاجتماعية، تنتقل سناب شات ببطء إلى التجارة الإلكترونية، وتسهل المزيد من خيارات الشراء المباشر في التطبيق.

وركزت الشركة على الواقع المعزز في هذا الصدد، وذلك من خلال أدوات التجربة المتقدمة وخيارات التحجيم الرقمية، بينما تتطلع أيضًا إلى دمج المزيد من خيارات الملابس الرقمية، مثل المنتجات الخاصة بشخصيات Bitmoji.

ويشير هذا إلى الاهتمام المتزايد بالعناصر الافتراضية، ومفهوم ميتافيرس، حيث تصبح الصورة الرمزية الرقمية الخاصة بك بشكل متزايد تمثيلاً لنفسك.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لمستخدمي المنصة أيضًا استخدام Scan للتسوق عبر الصور الملتقطة مسبقًا، وليس الصور الجديدة الملتقطة في التطبيق فقط.

وقالت الشركة: يحب الأشخاص التقاط لقطات شاشة للأشياء التي يرونها عبر الإنترنت والعودة إليها لاحقًا، وباستخدام Scan، نجعل ذلك أسهل من أي وقت مضى. ما عليك سوى النقر على لقطات الشاشة الخاصة بك واستخدام تقنية Scan للعثور على تلك الملابس وشرائها التي تتمتع بإمكانيات التسوق من خلال Memories.

ويتم طرح عناصر التسوق الجديدة في Scan على مراحل عبر كل من iOS وأندرويد. مع التخطيط للتسوق من خلال Memories ضمن الأشهر القادمة.

وتطرح المنصة أيضًا ميزة اختصارات الكاميرا الجديدة لجميع المستخدمين. وقالت: تقترح اختصارات الكاميرا أوضاع الكاميرا والعدسات والموسيقى التصويرية ذات الصلة بما يمكن رؤيته من خلال كاميرا سناب شات. ويبدأ اليوم طرح اختصارات الكاميرا لجميع مستخدمي iOS على مستوى العالم.

ويسير تطور Scan جنبًا إلى جنب مع التحول نحو الواقع المعزز وتراكب المحتوى الرقمي في طريقة عرض العالم الواقعي.

وتلاحظ المنصة أنه قد يتم دمج عناصر Scan في تجربة نظارة مدعمة بالواقع المعزز بالكامل.

وقالت: من خلال التطوير المستمر لـ Scan، نقوم ببناء الجيل التالي من الحوسبة الشخصية حول منظور المستهلك. مع المعلومات والترفيه التي يمكن الوصول إليها فورًا حيث يتواصل الأشخاص مع الأصدقاء ويكتشفون العالم.