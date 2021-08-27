شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخاوف من نقص الأكسجين السائل لوقود الصواريخ الفضائية مع انتشار كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع " space" إن هناك نقص محتمل فى الأكسجين السائل (LOX) مع ارتفاع الطلب مع حالات COVID-19 فى الولايات المتحدة، ولكن فى الوقت الذى تكافح فيه المستشفيات لمعرفة كيفية علاج المرضى ، تخشى شركة سبيس إكس أن يؤدى النقص أيضا إلى تعريض عمليات الإطلاق القادمة للخطر.

ومع الانتشار السريع لمتغير دلتا COVID-19 ، فإن الحالات آخذة في الارتفاع بينما ندفع خلال العام الثانى للوباء، وتعتمد المستشفيات التى تعالج مرضى COVID-19 على LOX فى علاجات جهاز التنفس الصناعي ، ومع تزايد الأعداد ، أصبح من الصعب العثور على LOX.

ومع ذلك ، كما أشار رئيس SpaceX و COO Gwynne Shotwell خلال ندوة الفضاء السنوية السادسة والثلاثين الاسبوع الجارى ، يمكن أن يؤثر هذا النقص على عمليات الإطلاق القادمة ، حيث يعتمد العديد من مزودي الإطلاق على LOX ، وهو دافع شائع الاستخدام.

وقال شوتويل: "سنتأثر بالفعل هذا العام بنقص الأكسجين السائل للإطلاق".

وأضاف شوتويل: "سنعمل بالتأكيد على التأكد من أن المستشفيات لديها أكسجين سائل نحتاجه". "ولكن بالنسبة لأي شخص لديه أكسجين سائل ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلي."

ويستخدم محرك رابتور من الجيل التالى من سبيس إكس ، والذي سيشغل نظام النقل الفضائي الضخم الجديد للشركة ، الميثان السائل فائق التبريد و LOX كوقود دفع، واستخدمت محركات الشركة السابقة ، Merlin و Kestrel ، أيضًا LOX ، على الرغم من استخدام الكيروسين المكرر بدلاً من الميثان.

ويؤدى التفاعل بين الوقود الدافع فى محرك الصاروخ إلى توليد حرارة وغازات عادم يتم تسريعها من خلال فوهة ، مما يخلق قوة دفع تدفع ضد الأرض وتدفع الصاروخ إلى الفضاء.