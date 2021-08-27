شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توجيه الدعوة لـ إيلون ماسك وبيزوس لحضور إطلاق مركبة "سويوز" فى 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روجوزين أنه ينوي توجيه دعوات حضور إطلاق مركبة "سويوز – إم إس – 19" إلى كل من إيلون ماسك وريتشارد برانسون وجيف بيزوس.

وقال فى مقابلة مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى، "سأوجه اليوم دعوة إلى ماسك، كما أدعو برانسون وبيزوس لحضور إطلاق المركبة الفضائية الروسية فى 5 أكتوبر المقبل".

وبحسب روجوزين، فإن حضور المجموع الرائع من متحمسي الفضاء في بايكونور أثناء إطلاق مركبة "سويوز إم إس – 19" قد يؤكد أن الفضاء بيئة فريدة من نوعها يلتقى فيها أشخاص مميزون يجدون فرصة لأن يكونوا معا على الرغم من المشاكل القائمة بين البلدان.

يذكر أنه من المقرر أن تطلق مركبة "سويوز إم إس – 19 " الفضائية المأهولة في 5 أكتوبر المقبل. ويضم الطاقم الرئيسي للمركبة رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف، الممثلة يوليا بيريسيلد، المخرج السينمائي كليم شبينكو. ويضم الطاقم الاحتياطي للمركبة رائد الفضاء أوليغ أرتيميف، الممثلة ألينا موردوفينا ،المصور السينمائي أليكسي دودين، الذين ينطلقون إلى المحطة الفضائية الدولية لتصوير أول فيلم روائي في الفضاء بعنوان "التحدي" وهو مشروع مشترك تحققه "روس كوسموس" والقناة التلفزيونية الروسية الأولى واستوديو Yellow و Black and White.