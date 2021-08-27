بالصورة – مدينة عائمة في الفضاء مجاورة للأرض بتوقيع صيني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تتطلع الصين بشكل جدي للبدء بعملية بناء “مركبة فضائية كبيرة جدا” تمتد لأميال في مهمة مأهولة خصص لها بشكل أولي مبلغ 2.3 مليون دولار أمريكي.

وأشارت وزارة العلوم والتكنولوجيا، وهي الجهة الممولة للمشروع الضخم، أن العمل على المشروع سيستغرق حوالي 5 سنوات من البناء في عملية إنشاء أكبر مركبة فضاء في العالم تعمل على المساعدة في الاستكشاف والبقاء في مدار الأجل طويل جدا.

ويقوم العلماء بدراسة الأساليب التي من الممكن أن تخفف من أوزان المواد المستخدمة لتقليل عمليات النقل الفضائية وتكاليف البناء.

واستدعت الصين مجموعة كبيرة من العلماء لبدء العمل على تنفيذ ودراسة المشروع الجديد، حيث توسع الحكومة الصينية خططها لاستكشاف الفضاء في المستقبل مع التركيز على البعثات المأهولة طويلة الأجل.

وستتم عملية بناء هذه المركبة الهائلة في الفضاء، من خلال تجميع الأجزاء عبر رحلات مكوكية بين قواعد صينية في الأرض وبين مركز المشروع ونواته الأولى في الفضاء.

وبدورها، دعت المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين العلماء للانضمام إلى مشروع مدته خمس سنوات لدراسة ميكانيكا “مركبة فضائية فائقة الضخامة تمتد لمسافة كيلومترات”.