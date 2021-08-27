شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف يتم تقييد استهلاك الإنترنت فى ويندوز 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح لك ويندوز 11 بتقييد استهلاك الإنترنت، وذلك حتى تحافظ على إستهلاك باقة الإنترنت الخاصة بك وتتجنب نفاذها.

كما تفيدك هذه الخاصية وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية فى تقليل الوقت الذى يمضيه أطفالك فى الإنترنت بشكل يومى أو شهرى عبر وضع حد ينفذ سريعا.

طريقة تقييد استهلاك الإنترنت عبر ويندوز 11

ويمكنك وضع حد لكل شبكة إنترنت لاسلكية بشكل منفصل، حيث تستطيع جعل الإتصال يتوقف تلقائيا عند الوصول لهذا الحد.

كما تستطيع وضع حد منفصل استهلاك الإنترنت السلكى عبر جهازك، ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى نافذة الإعدادات وبعد ذلك اختر إعدادات الإنترنت والشبكات، وثم اختر إعدادات الشبكات المتقدمة، وبعد ذلك توجه إلى استهلاك البيانات في قسم المزيد من الإعدادات، وتعرض لك نافذة استهلاك البيانات جميع التطبيقات التى تستهلك الإنترنت وحجم هذا الاستهلاك.

وتستطيع عبر الضغط على إدخال الحد أن تضع حد الاستهلاك الجديد للإنترنت بشكل عامـ ويمكنك أن تجعل حد استهلاك الإنترنت يتجدد شهريًا أو أن يعمل لفترة محددة ولمرة واحدة أو أن يكون مفتوحًا طوال الوقت.

كما تستطيع تحديد تاريخ فى كل شهر ليتم تجديد الحد الشهرى، ويعنى هذا أن النظام يحذف كل الاستهلاك السابق ويبدأ فى مراقبة الاستهلاك الجديد، ولكن إذا اخترت أن يكون مفتوحا دون أى حد، فإن النظام يطلب منك إدخال تاريخ ليجدد الإستهلاك بعده، ويعنى هذا أن يصبح الاستهلاك صفرا بعد التاريخ الذى تدخله.

ويساعدك هذا الاختيار على معرفة حجم البيانات التى تستخدمها بشكل شهرى، وذلك من أجل تقييم استخدامك للإنترنت والتأكد من عدم وجود برمجيات خبيثة أو سرقة لحجم باقة الإنترنت الخاصة بك.