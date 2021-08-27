شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إصلاح جهاز كمبيوتر Mac في حالة توقفه عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تواجه أجهزة كمبيوتر Mac أحيانًا مشكلات تؤدي إلى فشل تشغيلها، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن اعتمادها للتعامل مع هذه المشكلات، والتي نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، حيث تكون الطريقة الأولى هي التحقق من الطاقة، فقم بتوصيله بالشاحن الخاص به، وإذا لم ينجح ذلك، جرب منافذ مختلفة وكابلات طاقة، لأنه إذا نفدت بطارية جهاز Mac تمامًا، فقد تحتاج إلى الاستمرار في توصيلها لبضع دقائق قبل أن يتم تشغيلها.

تأكد من عدم وجود مشكلة في العرض

إذا كان جهاز Mac الخاص بك يحتوي على شاشة خارجية، فتأكد من أن الشاشة بها طاقة أيضًا، وهل يصدر Mac أي أصوات عند تشغيله؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يشير ذلك إلى أن الشاشة هي المشكلة.

تأكد من توصيل كابلات الشاشة بإحكام، وإذا كان هناك أي مفاتيح إدخال أو أجهزة طرفية أخرى بين شاشتك وجهاز Mac، فحاول تجاوزها وربط شاشتك مباشرة بجهاز Mac الخاص بك.







الوضع الآمن الوضع الآمن يعد التمهيد في الوضع الآمن طريقة لاستبعاد مشكلات البرامج أو برنامج التشغيل التي تتسبب في عدم عمل جهاز Mac، ويتم تحقيق ذلك عن طريق تشغيل جهاز Mac الخاص بك ثم الضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift؛ وبمجرد ظهور شاشة تسجيل الدخول، يمكنك تحرير مفتاح Shift.

تحقق جيدًا من كابلات الأجهزةقد تكون كابلات الأجهزة السبب في عدم تشغيل جهاز Mac الخاص بك، حيث تأكد من توصيل الكابلات بجهاز Mac وأي شاشات خارجية بشكل آمن، وتحقق أيضًا من الكابلات بحثًا عن علامات التلف، فإذا ظهرت عليها أي علامات، قد تكون المشكلة هي الكابلات نفسها وقد تحتاج إلى استبدالها.

على جهاز M1 Mac، يمكن الوصول إلى الوضع الآمن بالضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تظهر نافذة خيارات بدء التشغيل.

حدد قرص بدء التشغيل ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift، واضغط فوق متابعة في الوضع الآمن، ثم حرر مفتاح Shift.

كما أنه لمغادرة الوضع الآمن، أعد تشغيل Mac بشكل طبيعي ولا تضغط على أي مفاتيح أثناء بدء التشغيل.