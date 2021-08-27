شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خدمة التوصيل عبر الطائرات من شركة جوجل تحقق نجاحا فى تسليم 100ألف عملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Wing، شركة التوصيل عبر الطائرات المسيرة التى تديرها شركة ألفابت الشركة الأم لشركة جوجل لتحقيق 100 ألف عملية تسليم.

وتقول الشركة وفقا لموقع البوابة العربية للاخبار التقنية، بدأت عمليات التسليم عبر الطائرات المسيرة بجذب انتباه الجمهور فى أوائل عام 2010، حيث انخفض سعر المروحيات الرباعية للمستهلكين وأصبحت أنظمة التحكم فى الذكاء الاصطناعى أكثر موثوقية.

وبعد ذلك، فى عام 2013، قدمت أمازون وعودا بشأن جعل الطائرات المسيرة جزء قياسى من إمبراطورية التوصيل الخاصة بها، ولكن لاقت التكنولوجيا حتى الآن نجاحًا على نطاق أصغر بكثير، وذلك من خلال تقديم عناصر عالية القيمة ولكنها صغيرة مثل اللقاحات والدم فى الأماكن النائية.

ومع ذلك، فإن نجاح Wing يلمح إلى أن مستقبل التسليم عبر الطائرات المسيرة قد يكمن فى الضواحى، وتعمل Wing حاليا فى ثلاث دول: أستراليا والولايات المتحدة وفنلندا، وكان أكبر نجاح لها فى لوجان بأستراليا، وهى إحدى ضواحي بريسبان حيث تم تنفيذ أكثر من 50000 من إجمالى عمليات التسليم.

وتمثل لوغان موطنا لنحو 300 ألف مقيم، وخدمة Wing متاحة لأكثر من ثلث هذا العدد بقليل.

ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق Wing وطلب مجموعة صغيرة من السلع، بما فى ذلك القهوة والبقالة والسوشى والكعك وأغذية الحيوانات الأليفة والملابس الرياضية.

وتتم عمليات التسليم بشكل عام فى أقل من 10 دقائق، ويكون سجل Wing للتسليم دقيقتين و 47 ثانية من الطلب إلى الوصول.

وقال المتحدث باسم Wing: إن توسع Wing فى لوغان يظهر أن الشركة يمكنها بناء خدمة آمنة وقابلة للتطوير تحتضنها المجتمعات.

وأضاف: هناك المئات من المدن حول العالم مثل لوغان من حيث الحجم: نيو أورلينز في الولايات المتحدة ومانشستر في إنجلترا وفلورنسا في إيطاليا، على سبيل المثال لا الحصر.

جوجل حققت نجاحا فى خدمة التوصيل عبر الطائرات المسيرة

أشار المتحدث باسم Wing إلى أن أكثر من مليارى شخص يعيشون في مدن يبلغ عدد سكانها 500 ألف أو أقل، وذلك بالرغم من أنه أوضح أيضًا أن Wing لديها طموحات للعمل في المدن الكبرى أيضًا.

ويتعلق جزء من نجاح Wing بتفاصيل تصميمها، إذ يمكن أن تعمل الطائرات كطائرات ثابتة الجناحين ومروحيات تحوم.

وعلى عكس طائرات التوصيل من أمازون، لا تحتاج Wing إلى الهبوط لتسليم البضائع، وتطير مركبة Wing إلى موقعها، وتقلل الارتفاع إلى سبعة أمتار، ومن ثم تضع الحزمة على الأرض عبر حبل.

ومع ذلك، فإن جميع طرق توصيل الطائرات المسيرة تحد من قاعدة عملاء التكنولوجيا، وفى المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، من غير المرجح أن يتمكن العملاء من تحديد موقع تسليم مناسب في منازلهم.

ويحتاج مستخدمو Wing، على سبيل المثال، إلى إيجاد مناطق صغيرة دون أشجار متدلية أو خطوط كهرباء أو غيرها من العوائق، لتلقي الحزمة.

وليس من الواضح ما إذا كانت اقتصاديات التسليم هذه قد تكون منطقية على نطاق أوسع، ويقول المتحدث باسم الشركة: التسليم عبر الطائرات المسيرة أقل تكلفة بشكل ملحوظ بالمقارنة مع طرق التوصيل الأرضية الحالية.

وتحتاج مثل هذه الادعاءات إلى إثبات من خلال النمو والأرباح، ولا يزال التسليم عبر الطائرات المسيرة فى الوقت الحالى تقنية وليدة، ولكن قد تنمو قريبا.