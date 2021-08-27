تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate50 في الربع الثاني من 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر على منصة Weibo اليوم على خطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate50 في نهاية الربع الثاني من 2022.

تواجه شركة هواوي بعض العقبات في إنتاج الهواتف الذكية هذا العام، بشكل خاص مع تراجع إنتاج شرائح المعالج، لذا تؤكد أحدث التقارير على تأجيل إطلاق سلسلة Mate50 إلى العام المقبل.

ولقد أكد التقرير الذي نشر على Weibo على خطط هواوي للإعلان عن سلسلة Mate50 في حدث يعقد بعد 9 أشهر من الآن.

كما أوضح التقرير خطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate50 بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما توفر هواوي نماذج تدعم الإتصال بشبكات 4G فقط.

أيضاً من المقرر أن تتضمن السلسلة نماذج بمعالج Snapdragon والتي تدعم الإتصال بشبكات 4G فقط ونماذج أخرى برقاقة معالج Kirin والتي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

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