علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تقرير يؤكد خطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate50 في الربع الثاني من 2022

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر على منصة Weibo اليوم على خطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate50 في نهاية الربع الثاني من 2022.

تواجه شركة هواوي بعض العقبات في إنتاج الهواتف الذكية هذا العام، بشكل خاص مع تراجع إنتاج شرائح المعالج، لذا تؤكد أحدث التقارير على تأجيل إطلاق سلسلة Mate50 إلى العام المقبل.

ولقد أكد التقرير الذي نشر على Weibo على خطط هواوي للإعلان عن سلسلة Mate50 في حدث يعقد بعد 9 أشهر من الآن.

كما أوضح التقرير خطط هواوي لإطلاق سلسلة Mate50 بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما توفر هواوي نماذج تدعم الإتصال بشبكات 4G فقط.

أيضاً من المقرر أن تتضمن السلسلة نماذج بمعالج Snapdragon والتي تدعم الإتصال بشبكات 4G فقط ونماذج أخرى برقاقة معالج Kirin والتي تدعم الإتصال بشبكات 5G.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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