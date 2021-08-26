شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تختبر البحث بحسب الاهتمامات .. اعرف ازاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة إنستجرام عن نظام بحث جديد لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بها الذى يعرض اقتراحات للصور ومقاطع الفيديو بدلاً من مجرد حسابات المستخدمين والوسوم والأماكن.

وتخطط المنصة وفقا لما أكده موقع البوابة العربية للاخبار التقنية لإبراز الصور ومقاطع الفيديو بشكل واضح فى نتائج البحث فى المستقبل، بحيث تجعل من السهل اكتشاف منشورات جديدة حول ما يبحث عنه المستخدم.

وتمت مشاركة التغييرات القادمة على نظام البحث فى المنصة من خلال المدونة الرسمية للشركة، التى تصف فيها كيفية عمل البحث حاليا وكيف تريد المنصة تحسينه.

وإذا كنت تبحث فى الوقت الحالى عن شىء ما عبر المنصة، فإنك ترى قائمة بالحسابات ذات الصلة أو الوسوم، ولكن لا يتم عرض أى صورة أو محتوى فيديو.

وما تريده المنصة هو عرض الصور ومقاطع الفيديو حول ما تبحث عنه، مما يتيح للمستخدمين اكتشاف محتوى جديد قد يثير اهتمامهم.

وشاركت الشركة أيضًا لقطة شاشة توضح كيفية عمل بحث إنستاجرام الجديد.

ومع التحديث، يكون البحث عن محتوى موضوعى عبر المنصة أشبه بمنصة بنترست، مع شبكة من الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بهذا الموضوع.

ويظهر التغيير شبكة الصور ومقاطع الفيديو جنبا إلى جنب مع نتائج الحسابات والوسوم، بحيث لا تختلف عن طريقة عرض منصة تيك توك للنتائج.

ويعد تعديل البحث جزء من سلسلة من التحسينات المصممة للإلهام والاكتشاف، واستخدمت الشركة البحث عن الكلمات الرئيسية كطريقة لتقديم نتائج مرئية، ولكن خطة المنصة تمنح هؤلاء المزيد من الأهمية.

إنستاجرام تختبر البحث بحسب الاهتمامات

وكتبت المنصة: البحث باستخدام مصطلح مثل "الفضاء" يؤدى إلى عرض نتائج الصور والفيديو المقترحة جنبا إلى جنب مع الحسابات التقليدية والرسوم، مما يشجع على المزيد من الاستكشاف.

وأضافت: تظل النتائج المرئية موجودة خلف الكلمة رئيسية ولكن يجب أن تكون أكثر بروزًا وشائعة، ويكون هذا مفيدا بشكل خاص عندما لا يكون لديك اسم مستخدم أو وسم دقيق عند البحث عن موضوع معين.

وفى حال كانت الطريقة مألوفة، فذلك لأنها طريقة عمل بحث تيك توك، إذ لست مضطرا هناك للبحث عن مستخدم معين ويمكن للمستخدمين البحث عن موضوع ومن ثم تعرض منصة تيك توك مقاطع الفيديو ذات الصلة.

ومع ازدياد شعبية تيك توك، فليس من المستغرب أن إنستجرام تريد اتباع نفس المسار الذى تتبعه الشبكة الاجتماعية المنافسة.

ولا توجد معلومات حول موعد توفر البحث الجديد لمستخدمي المنصة، ولكن الشركة تقترح أنه قد يكون متاحا أولا لنتائج البحث باللغة الإنجليزية.

وتتاح نتائج البحث الجديدة لمجموعة من الموضوعات ومجموعة من اللغات، ولكن المنصة لا تزال تعمل على توسيع الميزة.

ويمكن للمستخدمين فى الوقت الحالى تصفح النتائج الجديدة من خلال البحث عن مصطلحات البحث التى بجانبها عدسة مكبرة.