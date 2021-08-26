أرقام كبيرة جداً.. هل تعلم كم تمتلك المؤسسات من عملة البتكوين؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - مع عودة نجم العملات الرقمية للبزوغ وبقوة من جديد،، يبدو أن المؤسسات تراهن على أن المستقبل بات ملكا للبلكوتشين والعملات الجديدة.

ووفقاً لموقع “”وفقا لآخر تحديثات Buy Bitcoin Worldwide، فقد قام مديرو الأصول والشركات بتخزين 1.2 مليون وحدة بيتكوين بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 57 مليار دولار.

حيث كشف تقرير حديث لـ Buy Bitcoin Worldwide أنه بينما تراكم مديرو الأصول 4٪ من المعروض من البيتكوين، جمعت الشركات الخاصة والعامة أيضًا 1٪ لكل منهما.

وتم تجميع نحو 6 ٪ من المعروض المتداول من Bitcoin من قبل مديري الأصول والشركات، مما يشير إلى زيادة التبني السائد والمؤسسي لأصول التشفير.

وفقًا لـ Buy Bitcoin Worldwide، فإن 816379 BTC بقيمة 40.1 مليار دولار مملوكة حاليًا من قبل 14 جهة إصدار صناديق Bitcoin ومديري الأصول – تمثل 4٪ من المعروض من العملة المشفرة.

وتمثل شركة Grayscale Bitcoin Trust الرائدة في الصناعة، أكثر من 3 ٪ من المعروض من Bitcoin، حيث تدير 654600 BTC (بقيمة 32 مليار دولار).

احتل مزود XBT التابع لـ CoinShares المرتبة الثانية بـ 48466 BTC (2.4 مليار دولار) تمثل 0.23٪ من العرض.

بينما يمثل المُصدِرون الـ 12 الآخرون نحو 113، 313 BTC أو 0.54٪ من العرض مجتمعين، وفقا لـ Buy Bitcoin Worldwide.

يتتبع موفر البيانات أيضًا 34 شركة عامة تمتلك BTC في ميزانياتها العمومية، والتي تستحوذ بشكل جماعي على 1 ٪ من المعروض من Bitcoin.

نصف جميع عملات البيتكوين التي تمتلكها الشركات العامة في حوزة MicroStrategy، والتي بعد إضافة 3، 907 Bitcoin إلى مخزونها منذ بداية يوليو، باتت تمتلك الآن 108، 992 BTC بقيمة 5.3 مليار دولار.

وتمثل شركة Tesla لصناعة السيارات الكهربائية 20 ٪ من عملة البيتكوين التي تمتلكها الشركات الخاصة، حيث جمعت الشركة 42902 BTC بقيمة 2.1 مليار دولار تقريبًا.

وقد استوعبت الشركات الخاصة 174، 068 BTC أخرى بقيمة 8.5 مليون دولار، مما يمثل 0.83 ٪ من المعروض من Bitcoin.

ما يقرب من 80 ٪ من BTC المخبأة من قبل الشركات الخاصة مملوكة لشركة Block. One – مع امتلاك الشركة حاليًا على 140، 000 BTC بقيمة 6.8 مليار دولار.

وتعافت الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة على البيتكوين (BTC) إلى مستويات مايو، مما زاد التفاؤل بشأن تحرك صعودي قوي فوق 50، 000 دولار.

وبلغ العدد الإجمالي للعقود الآجلة القائمة في بورصة Deribit 1.37 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 27 مايو.

وفي الوقت نفسه، اتسع الفرق بين سعر البيتكوين الفوري وسعر العقود الآجلة، حيث ارتفع أساسه لمدة ثلاثة أشهر (سنويًا) بالعودة إلى مستويات يونيو، وذبك وفقا لبيانات Stack Funds.