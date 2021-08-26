تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم جديد لكاميرة vivo X70 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن تصميم جديد لكاميرة vivo X70 Pro Plus، مع توقعات بتصميم يتضمن شاشة في الجهة الخلفية.

إستعرضت التسريبات المصورة السابقة تصميم هواتف X70 وX70 Pro، واليوم توضج أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم vivo X70 Pro Plus الذي يأتي بتصميم يحاكي الإصدارات الرئيسي، مع بعض الإختلافات في تصميم الكاميرة.

ويتميز هذا الإصدار بقياسات 164.8 في 75.5 في 9.0مم، بينما تصل سماكة الهاتف عند وحدة الكاميرة البارزة إلى 11.3مم.

كما يأتي هاتف X70 Pro Plus بشاشة 6.7 إنش، أيضاً تتميز الشاشة بتصميم منحني، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

ولقد رصد الهاتف في تسريبات جاءت من منصة جوجل بلاي بنموذج رقم V2145A، حيث ظهر الهاتف بدقة 1080 بيكسل بلس.

أيضاً أوضحت التسريبات المصورة تصميم غير تقليدي لكاميرة X70 Pro Plus الخلفية، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة 4 من المستشعرات، يأتي من بينها كاميرة بعدسات periscope، مع ميزة الضبط التلقائي بالليزر، مع علامة ZEISS التجارية في إعدادات الكاميرة.

ويظهر ترتيب إعدادات الكاميرة بشكل مختلف عن الإصدارات الرئيسية، حيث تتضمن الإعدادات ثلاثة من المستشعرات مع فلاش LED.

كما أشارت التسريبات التي جاءت عبر GPC أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يتوفر نموذج بذاكرة 12 جيجا بايت رام، أيضاً كشفت تسريبات 3C عن دعم X70 Pro Plus لتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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