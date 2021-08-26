تكنولوجيا: أفضل أجهزة الحاسب المحمول التي تدعم الطلاب وتتوافق مع الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعرف على أفضل أجهزة الحاسب المحمول التي تأتي بآداء وتكوينات تقدم الدعم الأفضل في الألعاب وأيضاً في الأغراض التعليمية.

يبحث الكثير من المستخدمين الآن عن الأجهزة التي تتوافق مع الأغراض التعليمية مع عودة المدارس، كما يرغب العديد من المستخدمين في الحصول على آداء قوي في هذه الأجهزة للألعاب، وفي السطور القادمة نستعرض مجموعة من أفضل الأجهزة التي تقدم الدعم الأمثل للطلاب وفي الألعاب أيضاً.

جهاز Asus Rog Strix G 15

يعد جهاز اسوس روج ستريكس جي 15 أحد أفضل الإختيارات في أجهزة الألعاب وأيضاً في أغراض التعلم للطلاب.

ويتميز هذا الإصدار بحجم شاشة 15.6 إنش، ومعالج AMD Ryzen 5-5600H، مع كرت شاشة انفيديا جي فورس آر تي اكس 2050، وذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت في SSD NVMe M.2.

ويتوفر الجهاز بسعر 4499 ريال سعودي من هنا

جهاز ASUS TUF Dash F15

يتميز جهاز ASUS TUF Dash F15 بتصميم نحيف للتنقل السريع، كما يأتي بحجم 15.6 إنش، ومعالج i7-11370H انتل كور، وذاكرة 6 جيجابايت رام، مع سعة 512 جيجا بايت في SSD PCIe NVMe M.2، أيضاً يأتي الجهاز بكرت شاشة RTX 3060 انفيديا جي فورس، لذا يعد أحد الأجهزة المميزة في الألعاب ويقدم أيضاً الدعم الأفضل للطلاب.

ويتوفر الجهاز بسعر 4899 ريال سعودي من هنا

جهاز MSI GF65 Thin

عرفت MSI بإصداراتها المميزة من أجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب، ويعد MSI GF65 Thin أحد إصدارات الشركة المميزة بتصميم ومواصفات تدعم الطلاب أيضاً بشكل جيد.

ويأتي الجهاز بحجم شاشة 15.6 إنش، ومعالج i7-10750H انتل كور من الجيل 10، كما يدعم الجهاز كرت شاشة RTX 3060 انفيديا جي فورس، وذاكرة 6 جيجا بايت رام مع سعة 1 تيرابايت في سعة SSD PCIe NVMe M.2، ويتوافق الجهاز في العمل مع نظارة الواقع الإفتراضي.

ويتوفر الجهاز بسعر 5999 ريال سعودي من هنا

جهاز Hp Omen 15-en0001nx

يتوافق جهاز اتش بي أومن 15-en0001nx مع الألعاب والأغراض التعليمية مع تصميم نحيف للتنقل السريع، حيث يأتي بشاشة 15.6 إنش، ويضم معالج 7-4800H ايه ام دي رايزن، كما يدعم الجهاز كرت شاشة انفيديا جي فورس جي تي اكس 1650 تي آي، أيضاً يأتي الجهاز بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD PCIe NVMe M.2.

ويتوفر الجهاز بسعر 5199 ريال سعودي من هنا

جهاز ACER NITRO 5 AN515-55

يضم هذا الإصدار مجموعة من التكوينات ذات الآداء العالي لدعم المستخدمين، حيث يأتي ايسر نيترو 5AN515-55 بشاشة 15.6 إنش، ومعالج i7-10750H انتل كور من الجيل العاشر، مع كرت شاشة انفيديا جي فورس جي تي اكس 1660 تي آي، كما يتوافق هذا الإصدار مع نظارة الواقع الإفتراضي ويأتي بلوحة مفاتيج بإضاءة خلفية.

ويتوفر الجهاز بسعر 4999 ريال سعودي من هنا

جهاز ASUS TUF Dash F15

يعد جهاز ASUS TUF Dash F15 من بين أقوى أجهزة الألعاب التي تتوافق أيضاً بكفاءة مع مهام التعلم، ويضم الجهاز معالج قوي i7-11370H انتل كور، مع شاشة 15.6 إنش، كما يدعم الجهاز أيضاً كرت شاشة مميزة بأفضل آداء انفيديا جي فورس آر تي اكس 3070، ويأتي الجهاز بذاكرة 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 في SSD PCIe NVMe M.2، كما يتوافق أيضاً في العمل مع نظارة الواقع الإفتراضي.

ويتوفر الجهاز بسعر 6599 ريال سعودي من هنا

جهاز Asus Zephyrus G14

يأتي جهاز Asus Zephyrus G14 GA401 بأفضل تكوينات لدعم المستخدم بآداء جيد في الألعاب ومهام التعلم، حيث يضم شاشة بحجم 14 إنش، ومعالج 7-5800H ايه ام دي رايزن، مع كرت شاشة انفيديا جي فورس آر تي اكس 2050، كما يأتي الجهاز بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD PCIe NVMe M.2.

ويتوفر الجهاز بسعر 5999 ريال سعودي من هنا

جهاز MSI Katana GF66 11UD

يعد جهاز MSI Katana GF66 11UD أحد أفضل الإصدارات المرشحة للعودة للمدارس والألعاب، حيث تدعم تكوينات هذا الإصدار المستخدم بأعلى آداء، ويأتي الجهاز برقاقة معالج 7-11800H انتل كور، وكرت شاشة 3050 Ti انفيديا جي فورس، مع شاشة بحجم 15.6 إنش، وسعة تخزين 1 تيرابايت في SSD، كما يتوافق الجهاز في العمل مع نظارات الواقع الإفتراضي.

ويتوفر الجهاز بسعر 5599 ريال سعودي من هنا

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