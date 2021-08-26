شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل طرحها بأسبوع.. تعرف على سماعةHUAWEI FreeBuds 4 الأقوى في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمزايا رائعة تتفوق على كافة منافسيها في السوق المصري، تأتي سماعة HUAWEI FreeBuds 4 بجودة صوت فائقة تتماثل مع جودة صوت الاستديو وبإمكانية التوصيل المزدوج لجهازين في وقت واحد، بالإضافة إلى توافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة بما في ذلك Android و iOS وWindows، مما يجعلها تقدم أفضل مجموعة من المزايا التي يبحث عنها المستخدمين في مصر.

وتستمر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بالارتقاء بتقنياتها عبر خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، إلى جانب تميزها بتقنية إلغاء الضوضاء الموجودة بالميكروفون المزدوج لتقديم الأداء المحسّن، وتضمن التقاط الميكروفونات للصوت المحيط بدقة أكبر تصل إلى مستويات لم تحدث من قبل، مما يمنحك امكانية التحدث براحة تامة سواء تواجدت بأحد المراكز التجارية أو الشوارع المزدحمة.

هذا وتتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بمحرك ديناميكي حجم 14.3 ملم يولّد صوتاً بجودة الاستوديو ويكشف التفاصيل الغنية في كل نغمة وينتج صوت قوي ومذهل، ويمكن أن يبث غشاء سماعات HUAWEI FreeBuds 4 صوتا ذو مدى ترددي يصل إلى 40 كيلوهرتز .

كما توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 راحة فائقة ومناسبة للاستخدام لفترات طويلة ولا تضغط على الأذن أثناء استخدامها، حيث تم تحسين انحناءاتها وحجمها وصقلها على أدق المستويات لتناسب الأذنين بشكل أفضل، مما يمنح المستخدم المزيد من الراحة وتجربة إلغاء الضوضاء محسنة بفضل تناسقها المحكم مع شكل الأذن.

وتدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 اتصال الجهاز المزدوج في وقت واحد، مما يمنحك امكانية توصيل جهازين بأنواع مختلفة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب الشخصية والساعات الذكية وأجهزة التلفاز الذكية في وقت واحد ضمن أجهزة هواوي التي تعمل بجميع السيناريوهات. كما أنها تدعم اتصال الأجهزة المزدوجة بالأجهزة الذكية التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة مثل Android و iOS و Windows، مما يحقق اتصالاً متزامنًا مع الأجهزة الذكية لأنظمة التشغيل والعلامات التجارية المختلفة.

وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضا مع مجموعة من المزايا الرائعة التي ستلقى إعجاب المستخدمين، مثل: القدرة على الاتصال بالأجهزة المزدوجة والتبديل السلس من جهاز إلى آخر، وعناصر التحكم الذكية والمخصصة بما في ذلك التمرير السريع/النقر المزدوج/الضغط لفترة طويلة على جذع السماعة للتحكم بالموسيقى والمكالمات.