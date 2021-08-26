شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق يتيح للآباء الإشراف الكامل على هواتف أبنائهم لحمايتهم على الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوفر mSpy Mobile Phone Tracker للآباء الإشراف الكامل على جميع مكالمات أطفالهم على الهواتف الذكية والدردشات وتصفح الويب والمزيد.

وواجه الآباء وقتًا صعبًا بما يكفي لتنظيم ما يراه أطفالهم ويسمعونه في الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت القنوات الاباحية وكلمات الأغاني الموحية في طليعة مخاوف الوالدين بحسب ما نقله موقع TheNextWeb.

لكن هذه المخاوف تبدو غريبة عندما تتداخل مع ما يواجهه الآباء حاليا، والآن بعد أن قررت الأم والأب أن الطفل بحاجة إلى هاتف من أجل سلامتهما، يتعين عليهما التعامل مع وصول هذا الطفل المستمر إلى الويب، حيث يتوفر كل شيء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ما كان من الصعب تنظيمه أصبح الآن شبه مستحيل، حسنًا بدون بعض المساعدة الجادة.

وmSpy هو متعقب للهاتف المحمول لا يحتفظ بعلامات تبويب على كل شيء يصل إليه طفلك على الويب فحسب، بل يمنع المخاطر المحتملة من قبل الدخول إليها.

ويمكن تشغيل mSpy على الهاتف في أقل من 10 دقائق ويعمل بالكامل في الخلفية، لا يظهر التطبيق كتطبيق هاتف عادي، لذلك لن يعرف المستخدم أنه موجود على الإطلاق، ولكن مع تطبيق mSpy، يمكن للوالدين مراقبة كل ما يحدث على هذا الجهاز عن بُعد.

يؤرخ جميع الرسائل النصية الواردة والصادرة، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، يراقب سجل مكالمات الهاتف، إنه يراقب جميع منصات الوسائط الاجتماعية وملفات الوسائط التي يصل إليها المستخدم، حتى أنه يوفر متتبع GPS فعليًا، حتى تتمكن من معرفة مكان هذا الهاتف بالضبط - وطفلك - في جميع الأوقات.

وسواء تعلق الأمر بجهاز Android أو iOS ، يتم تحديث البيانات المتعقبة كل 5 دقائق حتى لا يكون هناك أي تأخير في معلوماتك تقريبًا ويتم تشفير جميع هذه البيانات وتأمينها بالكامل، لذا فأنت الوحيد الذي لديه إمكانية الوصول، يستخدمه أكثر من 1.5 مليون من الآباء في جميع أنحاء العالم.