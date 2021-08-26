شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Blue Origin تطلق صاروخها New Shepard فى رحلة شبه مدارية غير مأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انطلاق رحلتها الفضائية المأهولة الأولى الشهر الماضى، تخطط Blue Origin لإطلاق جديد إلى الفضاء شبه المداري اليوم الخميس 26 أغسطس مع التركيز على الحمولات العلمية- ويمكنك مشاهدتها مباشرة هنا.

وقال موقع "space" ستكون المهمة غير المأهولة المسماة NS-17 ، هى الرحلة السابعة عشرة لمجموعة كبسولات صاروخية نيو شيبرد من شركة بلو أوريجين، ومن المقرر أن تقلع من منشأة الشركة فى غرب تكساس، وستوفر Blue Origin بثا مباشرا للمهمة ويمكنك مشاهدتها مباشرة فى النافذة أعلاه ، ومن باب المجاملة Blue Origin سيكون البث المباشر متاحا على موقع Blue Origin على الويب.

كما سيكون على متن المركبة الفضائية نيو شيبرد 18 حمولة تجارية، بما فى ذلك 11 تجربة برعاية ناسا، كما سيكون هناك أيضا الآلاف من البطاقات البريدية المصممة للأطفال داخل المركبة الفضائية من نادى Blue Origin غير الربحى للمستقبل، جنبا إلى جنب مع تركيب فنى - Amoako Boafo "Suborbital Tryptych".

وسيتم أيضا جمع البيانات خارج الكبسولة من تجربة Deorbit، Descent and Landing Sensor التجريبية التابعة لوكالة ناسا، وهي مجموعة من التقنيات المصممة لمساعدة المركبات الفضائية على الهبوط بشكل أكثر دقة على القمر والأجسام الكونية الأخرى.

ولدى Blue Origin مركبتان فضائيتان من New Shepard متاحتان للاستخدام - واحدة للحمولات والأخرى للأشخاص، وحلقت المركبة الفضائية التى تركز على الناس إلى الفضاء فى 20 يوليو على متن رائد الطيران البالغ من العمر 82 عاما وإلى فونك، وجيف بيزوس مؤسس شركة بلو أوريجين وأمازون، وشقيق بيزوس مارك، والطالب الهولندى أوليفر دايمن البالغ من العمر 18عاما.