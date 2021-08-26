شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مايكروسوفت قد تعمل على تطوير جهاز مستوحى من آيباد برو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على جهاز Surface Book جديد يستخدم شاشة غير قابلة للفصل ، ومدعوم بطريقة تشبه آيباد برو المتصل بلوحة المفاتيح Magic كيبورد حسبما نقل موقع The verege.

بينما لا يُعرف الكثير عن الجهاز القادم، والذي قد يُطلق عليه اسم Surface Book Studio، فإن هؤلاء الفنانين يقدمون فكرة عما يمكن أن يبدو عليه، على سبيل المثال نقل أحد المصممين يدعى David Breyers العروض في مقطع فيديو حديث على YouTube ، يسمح للكمبيوتر المحمول بالتحول إلى عدة أوضاع مختلفة، بما في ذلك وضع يحاكي مفصل Surface Studio 2 all-in-one - ومن هنا جاء الأسم.

وتستند العروض إلى براءات الاختراع التي تقدمت لها Microsoft في وقت سابق من هذا العام. تظهر براءات الاختراع أن الكمبيوتر المحمول قادر على التحويل من مظهره الافتراضي العادي إلى شاشة عائمة.

ويمكن أيضًا وضع يشبه الحامل وتبدو الشاشة العائمة والتصميم المفصلي مشابهًا جدًا لجهاز iPad Pro ولوحة المفاتيح Magic Keyboard ، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل Acer ConceptD 7 Ezel.

وأكثر من مجرد تخمينات حول الشكل النهائي للتصميم، ومع ذلك فإنهم يقدمون نظرة مثيرة للاهتمام حول ما يمكن أن تطلقه مايكروسوفت.

ويُشاع أن مايكروسوفت تعلن عن إطلاق العديد من أجهزة Surface في نهاية العام في حدث الأجهزة السنوي في أكتوبر، يمكن أن يكون Surface Book Pro أو Surface Book Studio أحد هذه الأجهزة، إلى جانب جهاز Surface Pro 8 المحدث، وSurface Duo 2 .

ويقال إن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القادمة، بغض النظر عن ما يُطلق عليها، ستستفيد من معالج أثقل وبطاقة رسومات RTX ، وشاشة أفضل، وقلم Surface محسّن مع ردود فعل لمسية محدثة، ولوحة تتبع أكبر، سيقومون بتشغيل Windows 11 ، بالطبع، ويمكن أن يصلوا إلى الرفوف في موسم الأعياد هذا.