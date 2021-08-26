تكنولوجيا: شاومي تطلق أجهزة Mi Notebook Pro وMi Notebook Ultra في السوق الهندي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني شاومي اليوم أجهزة Mi Notebook Pro وMi Notebook Ultra في السوق الهندي بالجيل 11 من معالجات إنتل، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

قدمت شاومي في بداية هذا الشهر سلسلة أجهزة RedmiBook 15 في السوق الهندي، واليوم تكشف العملاق الصيني عن أجهزة Mi Notebook Pro و Mi Notebook Ultra المميزة.

جهاز Xiaomi Mi Notebook Ultra

ينطلق Mi Notebook Ultra بالجيل 11 من معالجات إنتل Core i7-11370H، بسرعة تصل إلى 4.8GHz، كما يتوفر نموذج أخر بمعالج i5-11300H بسرعة 4.4GHz، على أن يضم النموذجين كرت شاشة Iris Xe من إنتل.

ويضم النموذج المميز بمعالج Core i7-11370H ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بينما يأتي نموذج i5-11300H بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يأتي كلا النموذجين بسعة تخزين 512 جيجا بايت في NVMe SSD.

ويتميز Mi Notebook Ultra بسماكة 17.9مم، ووزن 1.7 كجم، كما صمم هيكل الجهاز المعدني من سلسلة 6 من الألومنيوم، ويضم الجهاز شاشة بحجم 15.6 إنش، ودقة عرض 3200 في 2000 بيكسل، في شاشة Mi TrueLife Plus، بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً تدعم الشاشة تقنية التعتيم DC لتخفيف التأثير على العين، ولقد أشارت شاومي إلى أن الجهاز يدعم معايير TUV Rheinland لمقاومة الإضاءة الزرقاء دون التأثير على دقة الألوان في الشاشة.

كما يأتي Mi Notebook Ultra بلوحة مفاتيح بحجم كامل مميزة بإضاءة خلفية بثلاثة من المستويات، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 70Whr التي تدعم عمر شحن أكثر من 12 ساعة، مع شاحن بتقنية الشحن السريع 65W.

ويدعم Mi Notebook Ultra تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.1، ويضم الجهاز منفذ USB C، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB 3.2 فئة A من الجيل الأول، مع منفذ USB 2.0 فئة A مع منفذ HDMI.

كما يأتي Mi Notebook Ultra بمستشعر للبصمة في مدمج زر التشغيل، ويضم الجهاز كاميرة HD webcam، ومدخل 3.5مم combo للسماعات، كما يتضمن الجهاز ميكروفون، واثنان من المكبرات الصوتية ستريو بقدرة 2W، مع دعم تقنية DTS الصوتية، كما ينطلق Mi Notebook Ultra بنظام تشغيل Windows 10 Home.

جهاز Mi Notebook Pro

تقدم شاومي جهاز Mi Notebook Pro بتصميم يحاكي إصدار Ultra، إلا أن إصدار Pro يتميز بتصميم أنحف بسماكة 17.3مم، ووزن 1.46 كجم.

ويضم Mi Notebook Pro شاشة TrueLife بحجم 14 إنش، ودقة 2560 في 1600 بيكسل، كما يأتي الجهاز بأبعاد 16:10، وتدعم الشاشة معدل تحديث 60Hz، وكثافة عرض 215 بيكسل لكل إنش.

كما يأتي الجهاز بقدرة بطارية 56Whr، وعمر شحن 11 ساعة، أيضاً يختلف الإصدارين في تصميم لوحة المفاتيح، حيث تأتي لوحة مفاتيح Mi Notebook Ultra بمسافة إنتقال 1.5مم، بينما يتميز إصدار Pro بمسافة إنتقال 1.3مم.

أسعار أجهزة Mi Notebook Pro وMi Notebook Ultra

Mi Notebook Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ومعالج Core i5-11300H وسعر 770 دولار

Mi Notebook Ultra بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام ومعالج Core i5-11300H وسعر 810 دولار

Mi Notebook Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام ومعالج Core i5-11300H وسعر 810 دولار

Mi Notebook Ultra بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام ومعالج Core i5-11300H وسعر 860 دولار.

Mi Notebook Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام ومعالج Core i7-11370H وسعر 985 دولار

Mi Notebook Ultra بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام ومعالج Core i7-11370H وسعر 1040 دولار.

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